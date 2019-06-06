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РИА Новости

Пропавших на Урале троих детей нашли живыми

Вчера, 09:07
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Трое детей, которые 1 июня ушли из дома в городе Реж Свердловской области и не вернулись, найдены живыми, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее управление МВД по Свердловской области информировало о пропаже трех школьников третьего, четвертого и пятого класса. Как уточняли в СУСК, дети ушли из своих домов 1 июня.
28 мая, 16:31
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"По информации, поступившей 6 июня в 10.30 местного времени (08.30 мск), все трое подростков найдены живыми в Екатеринбурге. Сейчас они доставлены в подразделение полиции", – говорится в сообщении.
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Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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