Пропавших на Урале троих детей нашли живыми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Трое детей, которые 1 июня ушли из дома в городе Реж Свердловской области и не вернулись, найдены живыми, сообщает региональное управление СК РФ.

Ранее управление МВД по Свердловской области информировало о пропаже трех школьников третьего, четвертого и пятого класса. Как уточняли в СУСК, дети ушли из своих домов 1 июня.