Пропавших на Урале троих детей нашли живыми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Трое детей, которые 1 июня ушли из дома в городе Реж Свердловской области и не вернулись, найдены живыми, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее управление МВД по Свердловской области информировало о пропаже трех школьников третьего, четвертого и пятого класса. Как уточняли в СУСК, дети ушли из своих домов 1 июня.
"По информации, поступившей 6 июня в 10.30 местного времени (08.30 мск), все трое подростков найдены живыми в Екатеринбурге. Сейчас они доставлены в подразделение полиции", – говорится в сообщении.