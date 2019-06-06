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РИА Новости

Врачи уточнили, почему не стали оперировать больного мальчика из Минусинска

Вчера, 09:07
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КРАСНОЯРСК, 6 июн - РИА Новости. Врачи не могли оперировать накануне майских праздников в Красноярске тяжелобольного ребенка из Минусинска потому, что была необходимость в дообследовании и поиске клиники за пределами региона, где проводят необходимые ребенку операции, сообщила РИА Новости официальный представитель Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства (КККЦОМД) Дарья Гончаровская.
Как ранее сообщалось на новостном портале Readovka, родители 6-летнего мальчика рассказали, что у их сына диагностировали саркому Юинга, рак мягких тканей. Опухоль удалили, но после лечения образовалась новая. Со слов родителей, пишет издание, врач отказался госпитализировать мальчика из-за длинных майских праздников, в результате было упущено время для проведения операции. Руководство краевого СК обратилось в минздрав региона с просьбой срочно разобраться в ситуации и оказать содействие в госпитализации ребенка в медицинское учреждение Москвы. Краевой минздрав по фактам, указанным в СМИ, начал свою проверку.
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По словам Гончаровской, в апреле у мальчика при обследовании по месту жительства было выявлено остаточное образование. После чего 29 апреля онколог и нейрохирург КККЦОМД провел консультацию.
"С учетом отсутствия показаний для экстренной госпитализации 29 апреля было выдано направление на 6 мая для плановой госпитализации с целью дообследования и консультирования, а также поиска и определения федерального центра для дальнейшей терапии и возможного оперативного вмешательства согласно диагнозу, так как Саркома Юинга в данной локализации не оперируется в условиях Красноярского края, в том числе и в Краевом центре охраны материнства и детства", - пояснила Гончаровская.
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Она добавила, что в назначенную дату родители с мальчиком не приехали. Они сообщили по телефону, что у мальчика признаки ОРВИ. За это время, со слов родителей, новообразование увеличилось в размере. На госпитализацию приехали только 20 мая. После чего был собран консилиум врачей, где в госпитализации для оперативного лечения при текущем состоянии мальчика отказано, так как целесообразнее проведение химиотерапии. Были проведены дополнительные консультации по дальнейшей тактике лечения.
"В рамках совещания нейрохирургов СФО с участием главного детского хирурга РФ был проведен повторный консилиум нейрохирургов и детских онкологов по дальнейшей тактике ведения пациента. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей отделения онкологии и гематологии Краевого центра охраны материнства и детства, где ему проводится курс химиотерапии и поиск медицинского учреждения для ведения дальнейшей терапии", - сказала представитель КККЦОМД.
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Здоровье - ОбществоМинусинск
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