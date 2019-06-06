В Сибири 12 человек получили сроки за хищение у банков 17 миллионов рублей

НОВОСИБИРСК, 6 июн – РИА Новости. Двенадцать членов организованной преступной группы в Новосибирске получили реальные сроки заключения в колонии за хищение у банков более 17 миллионов рублей и свыше 800 тысяч рублей соцвыплат, сообщает прокуратура региона.

"Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 12 участников организованной преступной группы. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в совершении 68 оконченных и неоконченных преступлений", - сообщили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре пояснили, что жители Новосибирска и Хакасии специализировались на кредитных мошенничествах и хищении социальных выплат. Так, с 2013 по 2015 годы они, по данным ведомства, похитили деньги Альфа-Банка и Сбербанка, предоставляя в кредитные организации ложные данные от имени подставных физических лиц, якобы желающих получить кредиты.

"Граждане заранее были трудоустроены в специально созданные организации, заключившие договоры о "зарплатном проекте" с этими кредитными учреждениями, что обеспечивало выдачу банками кредита. Выданные впоследствии на зарплатную карту денежные средства похищались участниками преступной группы, а привлеченному лицу выплачивалось вознаграждение. В результате действий злоумышленников было похищено более 17 миллионов рублей, принадлежащих банкам", - описали в прокуратуре схему хищений.

Как отметили в ведомстве, участники группы с 2015 по 2017 годы похитили свыше 800 тысяч рублей, предназначенных для выплаты материнского капитала и других социальных выплат. Схема строилась на привлечении женщин, имеющих маленьких детей, из другого региона. "Подельники предоставляли в органы ЗАГСа поддельные справки о первичном медицинском патронаже новорожденному, содержащие недостоверные сведения о родах якобы в домашних условиях, и получали, таким образом, свидетельства о рождении детей. Документы предоставлялись в уполномоченные органы для получения предусмотренных пособий и выплат в связи с рождением ребенка, а также для выдачи государственного сертификата на материнский капитал", - говорится в сообщении.