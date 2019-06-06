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РИА Новости

СК начал проверку после исчезновения трех детей на Урале

Вчера, 08:49
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку по факту исчезновения троих детей, которые ушли из дома в городе Реж и не вернулись, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее управление МВД по Свердловской области информировало о пропаже трех школьников третьего, четвертого и пятого класса. Как уточнили в СУСК, дети ушли из своих домов 1 июня.
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"Следственным отделом по городу Реж СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
"Ранее они (дети) уже совершали уходы, по нескольку дней не находясь дома. В настоящее время в органы правоохраны города Режа поступает информация о том, что пропавших детей видели в тех или иных местах, как в Реже, так и в Екатеринбурге. Вся поступающая информация тщательно проверяется", – отмечается в сообщении.
Сейчас следователи проверяют условия проживания и воспитания детей, опрашивают родственников и друзей. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.
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