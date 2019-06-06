СК начал проверку после исчезновения трех детей на Урале

Ранее управление МВД по Свердловской области информировало о пропаже трех школьников третьего, четвертого и пятого класса. Как уточнили в СУСК, дети ушли из своих домов 1 июня.

"Ранее они (дети) уже совершали уходы, по нескольку дней не находясь дома. В настоящее время в органы правоохраны города Режа поступает информация о том, что пропавших детей видели в тех или иных местах, как в Реже, так и в Екатеринбурге. Вся поступающая информация тщательно проверяется", – отмечается в сообщении.