Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Ясная погода без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух в столице прогреется до 31 градуса тепла, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода ясная, никаких осадков, ветер штилевой, и в таких условиях столбики термометров будут штурмовать 30-градусную отметку. В Москве сегодня 29-31, в Подмосковье 27-32", - сказал Тишковец.
Кроме того, метеоролог отметил, что атмосферное давление остается выше нормы и составит 754 миллиметра ртутного столба.