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РИА Новости

Против омских чиновников возбудили дело о превышении должностных полномочий

Вчера, 08:03
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НОВОСИБИРСК, 6 июн – РИА Новости. Городские чиновники в Омске неправомерно отдали другим людям земельные участки, предназначенные для многодетных семей, заведено уголовное дело, сообщают прокуратура и управление СК по Омской области.
"Установлено, что в 2018 году 15 земельных участков, расположенных на территории Кировского и Ленинского округов Омска, площадью около 1 тысячи квадратных метров каждый, которые предназначались для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, были переданы в долгосрочную аренду лицам, не обладающим соответствующим статусом", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В прокуратуре заявили, что участки местные чиновники предоставили людям, которые не могли претендовать на них, при этом ежемесячная плата по долгосрочным договорам аренды не превышала 300 рублей. Вместе с тем на начало 2019 года в Омске на учете состоит более 5 тысяч семей, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
На основании материалов проверок следственное управление СК РФ по Омской области возбудило уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий в отношении неустановленных пока сотрудников департамента имущественных отношений администрации Омска.
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"Должностные лица департамента предоставили в аренду на 20 лет земельные участки в Кировском и Ленинском административных округах Омска для индивидуального жилищного строительства пяти гражданам, не имеющим прав на их бесплатное получение, существенно нарушив тем самым права иных граждан, интересы общества и государства", - говорится в сообщении следственного управления.
Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Прокуратура взяла ход расследования под свой контроль.
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