В ЛНР сообщили об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в Народной милиции ЛНР.
В среду Народная милиция ЛНР заявила, что не зафиксировала обстрелов территории республики за сутки.
"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что ВС Украины вели огонь в направлении населенного пункта Крутая Гора.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.