В ЛНР сообщили об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в Народной милиции ЛНР.

В среду Народная милиция ЛНР заявила, что не зафиксировала обстрелов территории республики за сутки.

"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что ВС Украины вели огонь в направлении населенного пункта Крутая Гора.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.