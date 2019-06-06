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РИА Новости

"Цифра" станет доступна для всех жителей Якутии в течение двух месяцев

Вчера, 05:15
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание. Архивное фото
Переход с аналогового на цифровое телевещание. Архивное фото
© РИА Новости / Артём Коренюк
Перейти в фотобанк
Переход с аналогового на цифровое телевещание. Архивное фото
ЯКУТСК, 6 июн - РИА Новости. Охват цифровым вещанием всех жителей Якутии, перешедшей на него 3 июня, произойдет в течение двух месяцев, заявил РИА Новости министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов.
Третьего июня в 36 регионах России, где живут более 40% россиян, прошла третья волна отключения аналогового вещания федеральных телеканалов и перехода на цифровое ТВ.
В Якутии "цифра" сегодня доступна 95% жителей, остальные могут подключиться к тарифам без абонентской платы спутникового телевидения. Селам вне зоны цифрового вещания временно оставили в "аналоге" Первый канал и республиканский телеканал НВК "Саха".
По словам министра, полный переход в регионе произойдет в течение двух месяцев.
"В селах, которые находятся вне зоны цифрового телевидения, из 18 тысяч домохозяйств неподключенными к спутниковому телевидению остаются чуть больше тысячи. В этих селах аналог отключен пока не полностью, люди смотрят "Первый телеканал" и республиканский телеканал НВК "Саха". Полное отключение будет поэтапным, после завершения доставки и установки спутниковых антенн. С учетом предоставленных коллективных заявок от глав поселений, расстояний и логистики, планируем подключить всех желающих к спутниковому телевидению в селах, находящихся вне зоны эфирного цифрового вещания, в течение двух месяцев", - рассказал Семенов.
Как он отметил, уже сегодня можно констатировать, что переход с аналогового на цифровое вещание в республике прошел спокойно.
"В Якутии построено 211 телебашен, которые охватывают вещанием 390 населенных пунктов, в которых проживает 95% якутян. Поскольку двадцать телеканалов цифрового телевидения в республике запущены еще в прошлом году, процесс перехода был плавным. Поэтому с отключением аналогового вещания ажиотажного спроса на цифровые приставки сегодня нет. Это подтверждается мониторингом торговых сетей по количеству продаж приставок", - поделился Семенов.
По словам регионального министра, для контроля ситуации ежедневно со дня отключения проводятся заседания регионального штаба с администрациями улусов в формате видеоконференцсвязи. По заявкам в сельские почтовые отделения отправляются дополнительные небольшие партии цифровых приставок.
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Переход на цифровое телевидениеРоссияЯкутияОбщество
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