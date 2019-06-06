"Цифра" станет доступна для всех жителей Якутии в течение двух месяцев

ЯКУТСК, 6 июн - РИА Новости. Охват цифровым вещанием всех жителей Якутии, перешедшей на него 3 июня, произойдет в течение двух месяцев, заявил РИА Новости министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов.

Третьего июня в 36 регионах России, где живут более 40% россиян, прошла третья волна отключения аналогового вещания федеральных телеканалов и перехода на цифровое ТВ.

В Якутии "цифра" сегодня доступна 95% жителей, остальные могут подключиться к тарифам без абонентской платы спутникового телевидения. Селам вне зоны цифрового вещания временно оставили в "аналоге" Первый канал и республиканский телеканал НВК "Саха".

По словам министра, полный переход в регионе произойдет в течение двух месяцев.

"В селах, которые находятся вне зоны цифрового телевидения, из 18 тысяч домохозяйств неподключенными к спутниковому телевидению остаются чуть больше тысячи. В этих селах аналог отключен пока не полностью, люди смотрят "Первый телеканал" и республиканский телеканал НВК "Саха". Полное отключение будет поэтапным, после завершения доставки и установки спутниковых антенн. С учетом предоставленных коллективных заявок от глав поселений, расстояний и логистики, планируем подключить всех желающих к спутниковому телевидению в селах, находящихся вне зоны эфирного цифрового вещания, в течение двух месяцев", - рассказал Семенов.

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Как он отметил, уже сегодня можно констатировать, что переход с аналогового на цифровое вещание в республике прошел спокойно.

"В Якутии построено 211 телебашен, которые охватывают вещанием 390 населенных пунктов, в которых проживает 95% якутян. Поскольку двадцать телеканалов цифрового телевидения в республике запущены еще в прошлом году, процесс перехода был плавным. Поэтому с отключением аналогового вещания ажиотажного спроса на цифровые приставки сегодня нет. Это подтверждается мониторингом торговых сетей по количеству продаж приставок", - поделился Семенов.