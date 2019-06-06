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РИА Новости

В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale

Вчера, 04:02
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФранцузские истребители Rafale. Архивное фото
Французские истребители Rafale. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Французские истребители Rafale. Архивное фото
ДОХА, 6 июн - РИА Новости. Первая партия из пяти французских истребителей четвертого поколения Rafale прибыла в Катар в среду - в двухлетнюю годовщину с момента введения блокады эмирата соседними странами, церемонию по случаю прибытия самолетов посетил эмир страны Тамим бен Хамад Аль Тани, сообщило катарское агентство новостей QNA.
Катар заключил множество контрактов на поставку передовых вооружений после того, как 5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали с ним дипотношения и угрожали военным вторжением правящему режиму. Однако сделка на поставку 24 истребителей была подписана еще в мае 2015 года, но в прошлом году Катар дополнительно заказал 12 самолетов. Он также может дополнительно приобрести 36 истребителей.
Прибывшие в Катар истребители под управлением летчиков из эмирских военно-воздушных сил приняли участие в авиашоу на авиабазе в Духане на севере страны, за которым наблюдал правитель Катара.
Доха также ожидает поставок сделанных в Великобритании истребителей Typhoon. Ранее Пентагон объявил о покупке эмиратом американских истребителей F-15 на 12 миллиардов долларов.
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RafaleФранцияКатарВ мире
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