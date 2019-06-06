В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale

Катар заключил множество контрактов на поставку передовых вооружений после того, как 5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали с ним дипотношения и угрожали военным вторжением правящему режиму. Однако сделка на поставку 24 истребителей была подписана еще в мае 2015 года, но в прошлом году Катар дополнительно заказал 12 самолетов. Он также может дополнительно приобрести 36 истребителей.