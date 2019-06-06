В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale

ДОХА, 6 июн - РИА Новости. Первая партия из пяти французских истребителей четвертого поколения Rafale прибыла в Катар в среду - в двухлетнюю годовщину с момента введения блокады эмирата соседними странами, церемонию по случаю прибытия самолетов посетил эмир страны Тамим бен Хамад Аль Тани, сообщило катарское агентство новостей QNA.
Катар заключил множество контрактов на поставку передовых вооружений после того, как 5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали с ним дипотношения и угрожали военным вторжением правящему режиму. Однако сделка на поставку 24 истребителей была подписана еще в мае 2015 года, но в прошлом году Катар дополнительно заказал 12 самолетов. Он также может дополнительно приобрести 36 истребителей.
HH the Amir attended the reception ceremony of officers, noncommissioned officers and members of the Rafale fighters squadron of Qatari Amiri Air Force, coming from France aboard the first regiment of the Qatari Rafale fighter squadron (Al Adiyat). #QNA pic.twitter.com/XjkMnf9zUs— Qatar News Agency (@QNAEnglish) 5 июня 2019 г.
Прибывшие в Катар истребители под управлением летчиков из эмирских военно-воздушных сил приняли участие в авиашоу на авиабазе в Духане на севере страны, за которым наблюдал правитель Катара.
Доха также ожидает поставок сделанных в Великобритании истребителей Typhoon. Ранее Пентагон объявил о покупке эмиратом американских истребителей F-15 на 12 миллиардов долларов.