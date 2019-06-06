Электричество из России привело к массовым сокращениям в Эстонии, пишут СМИ

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Дешевая электроэнергия из России уже стала причиной сокращения около 500 сотрудников Eesti Energia, а этим летом в вынужденный отпуск отправят еще 1300 человек, сообщает Дешевая электроэнергия из России уже стала причиной сокращения около 500 сотрудников Eesti Energia, а этим летом в вынужденный отпуск отправят еще 1300 человек, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на местное издание.

"По сути, эта относительно жесткая и неравная рыночная ситуация, которая сложилась у нас с дешевым российским электричеством, в конкуренции с необлагаемым налогом электричеством, показывает, что нам, может быть, придется пойти на дополнительные сокращения еще в этом году", — посетовал глава концерна Хандо Суттер.

Отмечается, что сейчас три из одиннадцати блоков Нарвских электростанций не работают, а отключения начались еще четыре месяца назад.

По словам главного доверенного лица профсоюза нарвских энергетиков Андрея Зайцева, премьер-министр Эстонии Юри Ратас намерен поднять вопрос о дешевой российской электроэнергии во время визита в Брюссель, хотя и сомневается, что в Евросоюзе смогут чем-то помочь.