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РИА Новости

Электричество из России привело к массовым сокращениям в Эстонии, пишут СМИ

Вчера, 03:51
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛиния высоковольтных передач
Линия высоковольтных передач
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Линия высоковольтных передач. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Дешевая электроэнергия из России уже стала причиной сокращения около 500 сотрудников Eesti Energia, а этим летом в вынужденный отпуск отправят еще 1300 человек, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на местное издание.
"По сути, эта относительно жесткая и неравная рыночная ситуация, которая сложилась у нас с дешевым российским электричеством, в конкуренции с необлагаемым налогом электричеством, показывает, что нам, может быть, придется пойти на дополнительные сокращения еще в этом году", — посетовал глава концерна Хандо Суттер.
Отмечается, что сейчас три из одиннадцати блоков Нарвских электростанций не работают, а отключения начались еще четыре месяца назад.
По словам главного доверенного лица профсоюза нарвских энергетиков Андрея Зайцева, премьер-министр Эстонии Юри Ратас намерен поднять вопрос о дешевой российской электроэнергии во время визита в Брюссель, хотя и сомневается, что в Евросоюзе смогут чем-то помочь.
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Sputnik Эстония подчеркивает, что Россия еще в прошлом году значительно нарастила поставки электроэнергии в балтийский регион, торгуя на бирже Nord Pool в часы, когда цена самая высокая. Российские компании выражали готовность продолжить поставки в Прибалтику и Финляндию, тем более что с введением в строй новых ТЭС в Калининградской области возможности для этого расширились.
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ЭстонияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Кто-то мешает отключится и пользовать демократическое электричество, так же как демократический спг , тот что с заокеана?
6 июня, 04:26
CCicicipi
125190007
Надо производилить свою, дорогую энергию.
6 июня, 04:10
VPVassya Pupkind
67230003
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