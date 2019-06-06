В США шесть мигрантов погибли в аварии в штате Техас, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Шесть мигрантов из Сальвадора погибли, пятеро получили тяжелые ранения, когда внедорожник, ранее ушедший от преследования полиции, врезался в водосточную канаву неподалеку от города Корпус-Кристи в штате Техас, сообщает телеканал Шесть мигрантов из Сальвадора погибли, пятеро получили тяжелые ранения, когда внедорожник, ранее ушедший от преследования полиции, врезался в водосточную канаву неподалеку от города Корпус-Кристи в штате Техас, сообщает телеканал KSAT12 со ссылкой на местных властей.

Как сообщается, полиция города Робстаун преследовала внедорожник поздно вечером во вторник, но позже остановила погоню из-за дождя и мокрых дорог. Двое раненых, которых обнаружили идущими вдоль дороги рано утром в среду, рассказали об аварии.

По словам властей, пограничный патруль США отреагировал на происшествие, потому что жертвы были незарегистрированными рабочими из Сальвадора.

Борьба с нелегальной миграцией объявлена президентом США Дональдом Трампом одним из приоритетов его политики. Ранее Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой, чтобы в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета, использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе. Этот шаг уже оспорен в судах.