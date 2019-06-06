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РИА Новости

В США шесть мигрантов погибли в аварии в штате Техас, сообщили СМИ

Вчера, 02:13
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Шесть мигрантов из Сальвадора погибли, пятеро получили тяжелые ранения, когда внедорожник, ранее ушедший от преследования полиции, врезался в водосточную канаву неподалеку от города Корпус-Кристи в штате Техас, сообщает телеканал KSAT12 со ссылкой на местных властей.
Как сообщается, полиция города Робстаун преследовала внедорожник поздно вечером во вторник, но позже остановила погоню из-за дождя и мокрых дорог. Двое раненых, которых обнаружили идущими вдоль дороги рано утром в среду, рассказали об аварии.
По словам властей, пограничный патруль США отреагировал на происшествие, потому что жертвы были незарегистрированными рабочими из Сальвадора.
Борьба с нелегальной миграцией объявлена президентом США Дональдом Трампом одним из приоритетов его политики. Ранее Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой, чтобы в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета, использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе. Этот шаг уже оспорен в судах.
Также Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин на все товары из Мексики в 5%, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%. На таком уровне они и останутся, пока Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории, заявил президент США.
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