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РИА Новости

Полиция Египта сообщила об уничтожении 14 боевиков на севере Синая

Вчера, 01:57
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КАИР, 6 июн - РИА Новости. Силы МВД Египта уничтожили на севере Синайского полуострова 14 боевиков, которые могли быть причастны к совершенному в среду нападению на блокпост силовиков в Эль-Арише, говорится в заявлении ведомства.
"В ходе преследования нападавших удалось обнаружить группу боевиков в одном из заброшенных домов в районе аль-Мсаид", - сообщили в МВД.
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Боевики начали стрелять по силам полиции и были уничтожены ответным огнем, уточнили в министерстве. При себе у них было 14 единиц оружия и три "пояса смертника".
Ранее сообщалось, что восемь сотрудников правоохранительных органов Египта погибли при нападении боевиков на блокпост в окрестностях города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Также в перестрелке погибли пять нападавших.
По информации СМИ, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная во многих странах мира, в том числе в России, террористическая организация "Исламское государство"*.
Север Синайского полуострова остается одним из самых напряженных регионов в Египте. Орудующие здесь экстремисты периодически совершают нападения на военных и полицейских. На севере Синая уже полтора года проводится масштабная антитеррористическая операция. За это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Синайский полуостровЕгипетВ мире
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