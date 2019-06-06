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РИА Новости

Россия ожидает от США решения по заявлению о ядерной войне, заявил Лавров

01:21
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия еще девять месяцев назад предложила США принять совместное заявление о недопустимости и неприемлемости ядерной войны, но американцы до сих пор думают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Может быть, меня услышат наши американские коллеги. Во второй половине XX века дважды принимались заявления руководителей СССР и США о недопустимости и неприемлемости ядерной войны. Мы уже почти как девять месяцев предложили американским коллегам сделать это еще раз уже в современных условиях. Они думают", - сказал он в интервью РБК.
Лавров напомнил также, что в своей военной доктрине США официально понизили порог возможного применения ядерного оружия.
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