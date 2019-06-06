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РИА Новости

Лавров рассказал, как идут дискуссии по внешней политике России

01:13
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© РИА Новости / Владимир ПесняМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ключевые направления внешней политики России принимаются на совещаниях постоянных членов Совета безопасности страны, на них звучат зачастую противоположные мнения, но окончательное решение принимает президент, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если честно, у нас президент определяет внешнюю политику так же, как и в Российской Империи ее определял император. Ведомство, которому поручено осуществлять внешнеполитические связи, сейчас оно называется министерство иностранных дел, отвечает за реализацию президентской внешней политики. Внешняя политика формируется не с нуля", - сказал он Лавров в интервью РБК.
"Мы вносим свои предложения на рассмотрение президента России Владимир Владимировича Путина так же, как это делают наши коллеги, особенно из ведомств, чьи руководители являются постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации. Ключевые направления нашей внешней политики всегда обсуждаются коллегиально на оперативных совещаниях постоянных членов СБ России. Выслушиваются все мнения, которые в целом ряде случаев и достаточно часто не совпадают. Идет обмен аргументами, убеждение друг друга", - рассказал он.
По его словам, "когда заканчивается дискуссия, окончательное решение принимает президент страны".
"Я считаю эту практику демократичной своей коллегиальностью и отвечающей задаче четкости и стройности в определении внешнеполитического курса нашей страны", - добавил министр.
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