Лавров рассказал, как идут дискуссии по внешней политике России

"Мы вносим свои предложения на рассмотрение президента России Владимир Владимировича Путина так же, как это делают наши коллеги, особенно из ведомств, чьи руководители являются постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации. Ключевые направления нашей внешней политики всегда обсуждаются коллегиально на оперативных совещаниях постоянных членов СБ России. Выслушиваются все мнения, которые в целом ряде случаев и достаточно часто не совпадают. Идет обмен аргументами, убеждение друг друга", - рассказал он.