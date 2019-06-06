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РИА Новости

Вблизи Командорских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

01:10
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в ночь на четверг возле Командорских островов, сообщили РИА Новости в камчатском филиале геофизической службы РАН.
"Сейсмическое событие магнитудой 5,5 произошло в акватории Тихого океана на глубине 53 километра. Его эпицентр находился в 110 километрах юго-западнее села Никольское Алеутского района Камчатского края (остров Беринга, Командорские острова)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 12,1.
По данным краевого главка МЧС, в населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
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