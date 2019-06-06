Директор Третьяковки оценил шансы на успех выставки Гончаровой в Лондоне

ЛОНДОН, 6 июн – РИА Новости, Мария Табак. Ретроспективная выставка русской художницы-авангардиста Натальи Гончаровой, открывающаяся в четверг в лондонском музее современного искусства Tate Modern, обречена на успех, заявила в интервью РИА Новости директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

На выставке собраны более 160 работ Гончаровой из разных стран мира. В экспозиции представлены ранние произведения художницы, в том числе знаменитая картина "Крестьяне, собирающие яблоки", принадлежавшая некогда семье Морозовых, монументальная работа "Урожай" и скандально известные работы ню.

Отдельная секция посвящена работам Гончаровой на религиозные темы, в том числе "Евангелисты", которую власти в 1914 году запретили выставлять в Петербурге. Один из залов посвящен ретроспективной выставке Гончаровой в Москве 1913 года.

Впервые "встретились" на выставке выполненные в одной студии и хранящиеся в трех разных музеях Соединенного Королевства стилистически связанные работы 1913 года: "Белье", "Ткацкий станок и женщина" и "Лес". Отдельные секции посвящены театральным работам Гончаровой, ее эскизам и дизайнам для "Русских сезонов", а также совместной работе художницы с российскими и французскими модельерами.

"Третьяковская галерея привезла в Лондон около 40 живописных работ и около 40 графических. Это первая русская выставка в галерее Tate, где работы из Третьяковки составляют более половины всего состава экспозиции. Конечно, мы главные участники этой выставки, и я говорю об этом с гордостью", - сказала Трегулова.

В Третьяковке находится самая большая коллекция произведений Гончаровой в мире. Трегулова рассказала, что, понимая важность культурных обменов, согласилась "снять со стен" находившиеся в постоянной экспозиции лучшие работы художницы.

"Несмотря на то, что работ у нас много, самые главные, самые принципиальные, за единичными исключениями, сейчас здесь. Сейчас у нас заканчивается ремонт, но потом, когда выставка поедет во Флоренцию и в Хельсинки, у нас будет огромная проблема, как в течение года представлять творчество Гончаровой в нашей постоянной экспозиции", - рассказала Трегулова.

Она отметила, что очень рада тому, что выставка проходит именно в Tate, галерее, являющейся основным партнером Третьяковской галереи в Великобритании.

"В 2014 году здесь проходила выставка работ Казимира Малевича, в 2017 году - выставка Ильи и Эмилии Кабаковых, которую мы делали вместе с Tate и Эрмитажем. Сейчас Гончарова, и очень надеюсь, что это будет не последний совместный проект с Tate", - рассказала директор Третьяковки.

"Мне кажется, что эта выставка обречена на успех. Это действительно первый показ в таком масштабе творчества Гончаровой в Европе, это первая большая персональная музейная выставка, посвященная этой великолепной художнице. Сегодня в мире существует огромный интерес к творчеству женщин-художниц, и, мне кажется, что среди них русские художницы занимают особое место. Но даже среди русских "амазонок авангарда" трудно найти фигуру, равномасштабную Гончаровой по значительности творческого наследия, по кардинальности мышления", - убеждена Трегулова.

Куратор Наталья Сидлина в свою очередь рассказала, что выставка Гончаровой очень современна по своему духу.

"Выставка работ Наталии Гончаровой отражает многие серьезные перемены в музейной практике и истории искусства, произошедшие за последние 10-20 лет. Это и давно необходимое переосмысление и прославление художников-женщин, особенно в том, что касается раннего периода современного искусства. Это и особое внимание к привлечению новой аудитории через демонстрацию того, что искусство прошлого по-прежнему в высокой степени отвечает современным идеям и практикам, от важной роли политики до использования новых материалов и мультимедиа", - пояснила Сидлина.

"Мы также заинтересованы в том, чтобы показывать работы художников, работавших в разных странах, преодолевших географические границы. И Гончарова - пример художника, успешно работавшего и в России, и в Европе", - отметила она.