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РИА Новости

Источник сообщил о начале перевода спутника "Ямал-601" на рабочую орбиту

00:56
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© Фото : АО "Газпром космические системы"Спутник связи "Ямал-601" во время доставки на Байконур
Спутник связи Ямал-601 во время доставки на Байконур
© Фото : АО "Газпром космические системы"
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Телекоммуникационный спутник "Ямал-601" в четверг начнет переводиться на рабочую орбиту по более длительной схеме с помощью двигателей малой тяги из-за проблем с апогейным двигателем, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Спутник "Ямал-601" был запущен 30 мая с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Во вторник оператор спутника - компания "Газпром космические системы" сообщила, что при подготовке "Ямала-601" к переводу на рабочую - геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35786 километров) специалисты французского подразделения компании-разработчика космического аппарата Thales Alenia Space решили провести дополнительные проверки апогейного двигателя.
Космический аппарат Ямал-601
4 июня, 15:27
У космического спутника "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем
"Решено 6 июня начать перевод спутника на геостационарную орбиту с помощью двигателей малой тяги, а не апогейным двигателем", - сказал собеседник агентства.
В компании "Газпром космические системы" РИА Новости не удалось получить комментарий.
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что на "Ямале-601" при выполнении первого маневра для перевода спутника на геостационарную орбиту были выявлены ошибки в работе апогейного двигателя. Он отметил, что специалисты обсуждали использовать дальше апогейный двигатель или задействовать двигатели малой тяги.
При использовании двигателей малой тяги перевод спутника на рабочую орбиту займет более длительное время, так как они имеют более низкую тягу, чем апогейный двигатель, добавил собеседник. По его словам, на "Ямале-601" имеется запас топлива и его дополнительные затраты не скажутся на расчетном сроке службы спутника, составляющем более 15 лет.
Как сообщали в компании "Газпром космические системы", "Ямал-601" должен стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке. Он заменит на орбите спутник "Ямал-202" для оказания услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России и на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, спутник предоставит пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в интернет в Ka-диапазоне.
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