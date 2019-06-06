Россия заинтересована в экономических связях с Венесуэлой, заявил Лавров

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в сохранении экономических связей с Венесуэлой, а также в том, чтобы руководство этой страны сохранило в полном объеме взятые на себя обязательства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Что касается Венесуэлы, у нас там тоже есть экономические интересы. Не такие большие, как у Китая, но достаточно серьезные. Там работают наши компании – энергетические и другие. У нас есть контракты в сфере военно-технического сотрудничества, в соответствии с которыми мы обслуживаем оборудование, вооружения, которые поставлялись еще с начала 2000-х годах. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы эти экономические связи сохранялись, а также в том, чтобы и в последующем сохранялись в полном объеме обязательства, которые взяло на себя перед нами венесуэльское руководство", - сказал министр в интервью РБК.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия осуществляет нормальное сотрудничество с действующим руководством Венесуэлы.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
3 июня, 13:33"Русские уходят из Венесуэлы": СМИ США вбросили очередную фальшивкуВашингтон крайне раздражен происходящим в Венесуэле. И неудачной попыткой революции, и присутствием там России, и ее политической позицией: судьбу страны должны решать сами венесуэльцы. Вот и приходится США выдавать желаемое за действительность.