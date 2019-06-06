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РИА Новости

Лавров объяснил, почему Россия поддерживает свои ядерные силы

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CC BY 2.0 / МИД России / Визит в ЯпониюЗаявление Министра иностранных РФ Сергея Лаврова по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два", Токио. 30 мая 2019
Заявление Министра иностранных РФ Сергея Лаврова по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате два плюс два, Токио. 30 мая 2019
CC BY 2.0 / МИД России / Визит в Японию
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пацифизм - это хорошо, но пораженчество неприемлемо, поэтому руководитель государства обязан поддерживать стратегические ядерные силы в боеспособном состоянии, иначе свой суверенитет и уважение к себе обеспечить нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я не хочу сказать, что нужно говорить о возможности ядерной войны, но каждый руководитель государства, его вооруженные силы обязаны поддерживать свои стратегические ядерные силы в боеспособном состоянии", - сказал он в интервью РБК.
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По его оценке, "история последних десятилетий доказала, что иначе свой суверенитет обеспечивать нельзя, уважение к себе обеспечить, к сожалению, без этого тоже не получается".
"Не получается, потому что США решили, что только они одни могут заказывать порядки и музыку на этой планете. Это не наш выбор. Началось это очень давно, когда исчез Советский Союз, и нам стало понятно, как США будут обращаться с нашей страной. Когда к власти пришли те, кто это понимание очень остро ощутил, ситуация стала меняться", - отметил он.
Глава МИД РФ также отметил, что "США тоже моделируют применение своих стратегических вооружений".
"Наверное, пацифизм – это хорошо, но пацифизм, который в конкретной ситуации равен пораженчеству, неприемлем. Все эксперты имеют полную возможность... посмотреть на военные доктрины США: кто там назван противником, против кого надо выстраивать всю ядерную политику", - подчеркнул министр.
"Если вы посмотрите на доктринальные документы, то мы не понижали порог применения ядерного оружия. Это сделали США в своей доктрине. Я целиком за мир. Я не считаю, что "хочешь мира – готовься к войне" – это правильная фраза, которая нам досталась от древних. Но то, что надо быть готовым себя защитить, – это безусловно", - добавил Лавров.
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Сергей ЛавровРоссияСШАБезопасность
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