Лавров объяснил, почему Россия поддерживает свои ядерные силы

Заявление Министра иностранных РФ Сергея Лаврова по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два", Токио. 30 мая 2019

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пацифизм - это хорошо, но пораженчество неприемлемо, поэтому руководитель государства обязан поддерживать стратегические ядерные силы в боеспособном состоянии, иначе свой суверенитет и уважение к себе обеспечить нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не хочу сказать, что нужно говорить о возможности ядерной войны, но каждый руководитель государства, его вооруженные силы обязаны поддерживать свои стратегические ядерные силы в боеспособном состоянии", - сказал он в интервью РБК

По его оценке, "история последних десятилетий доказала, что иначе свой суверенитет обеспечивать нельзя, уважение к себе обеспечить, к сожалению, без этого тоже не получается".

"Не получается, потому что США решили, что только они одни могут заказывать порядки и музыку на этой планете. Это не наш выбор. Началось это очень давно, когда исчез Советский Союз, и нам стало понятно, как США будут обращаться с нашей страной. Когда к власти пришли те, кто это понимание очень остро ощутил, ситуация стала меняться", - отметил он.

Глава МИД РФ также отметил, что "США тоже моделируют применение своих стратегических вооружений".

"Наверное, пацифизм – это хорошо, но пацифизм, который в конкретной ситуации равен пораженчеству, неприемлем. Все эксперты имеют полную возможность... посмотреть на военные доктрины США: кто там назван противником, против кого надо выстраивать всю ядерную политику", - подчеркнул министр.