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РИА Новости

Лавров назвал цель антироссийских санкций Запада

00:29
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Главная цель антироссийских санкций – наказать страну за независимую внешнюю политику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главное, ради чего принимаются санкции, – во-первых, наказать Россию за независимую внешнюю политику. Как не раз говорил президент России Владимир Путин, в американском правящем классе пришло понимание того, что 90-е гг. – это была аномалия, а традиции российской цивилизации, истории, самодостаточности, многонациональности и многоукладности российской жизни всё-таки возобладали. Генетический код нашего народа никуда не исчез", - указал министр в интервью РБК, текст которого размещен на сайте министерства.
Он добавил, что "это не смогли и до сих пор не могут принять некоторые американские политики, в том числе и те, кто буквально держат президента США Дональда Трампа за руки, не позволяя ему реализовать свои предвыборные обещания о нормализации и улучшении отношений с Российской Федерацией".
Вторая причина санкций, по его словам, это недобросовестная конкуренция и попытка повысить свою конкурентоспособность методами санкционного давления.
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"Третья, более глобальная причина – это понимание необратимости процессов формирования полицентричного миропорядка, где гораздо больше, чем одно или два государства имеют очень сильное влияние на мировую экономику и политику. Это понимание выражается не в стремлении наладить новые формы функционирования миропорядка с наличием многих, а не двух или одного полюса. Оно проявляется в стремлении затормозить эти процессы, чему тоже служит санкционное давление", - отметил глава российского МИД.
Лавров также напомнил о заградительных мерах, принимаемых США в отношении экономик других стран. "Ведь санкции применяются и против Китая. Если также отнести к санкциям повышение тарифов, то я не знаю, какая мало-мальски значимая страна на планете не является сейчас объектом американских санкций. Все это понимают, но пытаются решить немедленные проблемы через какие-то компромиссы. Если смотреть вдолгую, уверен, американцы проводят политику, которая противоречит их долгосрочным интересам", - заключил министр.
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