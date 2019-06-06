Лавров назвал цель антироссийских санкций Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Главная цель антироссийских санкций – наказать страну за независимую внешнюю политику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Главное, ради чего принимаются санкции, – во-первых, наказать Россию за независимую внешнюю политику. Как не раз говорил президент России Владимир Путин, в американском правящем классе пришло понимание того, что 90-е гг. – это была аномалия, а традиции российской цивилизации, истории, самодостаточности, многонациональности и многоукладности российской жизни всё-таки возобладали. Генетический код нашего народа никуда не исчез", - указал министр в интервью РБК , текст которого размещен на сайте министерства.

Он добавил, что "это не смогли и до сих пор не могут принять некоторые американские политики, в том числе и те, кто буквально держат президента США Дональда Трампа за руки, не позволяя ему реализовать свои предвыборные обещания о нормализации и улучшении отношений с Российской Федерацией".

Вторая причина санкций, по его словам, это недобросовестная конкуренция и попытка повысить свою конкурентоспособность методами санкционного давления.

"Третья, более глобальная причина – это понимание необратимости процессов формирования полицентричного миропорядка, где гораздо больше, чем одно или два государства имеют очень сильное влияние на мировую экономику и политику. Это понимание выражается не в стремлении наладить новые формы функционирования миропорядка с наличием многих, а не двух или одного полюса. Оно проявляется в стремлении затормозить эти процессы, чему тоже служит санкционное давление", - отметил глава российского МИД.