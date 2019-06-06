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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Лавров усомнился в возможности военной интервенции США в Венесуэлу

00:20
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео по итогам переговоров в Сочи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео по итогам переговоров в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что США не пойдут на военную интервенцию в Венесуэлу.
В интервью РБК Лавров отметил, что лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуаидо, который незаконно объявил себя президентом, "манипулируют США, которые теперь уже закусили удила и хотят любой ценой сменить там власть, грозятся военным сценарием".
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"Думаю, что этого не случится, потому что тогда они перечеркнут свои отношения с очень многими латиноамериканскими странами, даже с теми, которые сейчас поддерживают их позицию по Венесуэле. Это будет прямое воплощение того, о чем сказал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон: "доктрина Монро" никуда не денется, и мы – американцы – будем этой доктриной руководствоваться", - сказал министр.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
США традиционно рассматривают Южную Америку как зону своих исключительных интересов на основе провозглашенной еще в 1823 году доктрины президента Джеймса Монро ("Америка для американцев"). Доктрина предполагает невмешательство стран из других регионов в дела американских государств. В начале XX века она была дополнена тезисом, что урегулированием конфликтов в Латинской Америке должны заниматься США, в том числе при помощи военной силы ("политика большой дубинки"). В годы холодной войны эта идеология использовалась для борьбы с советским влиянием и распространением социализма на Кубе и в других странах региона.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеСергей ЛавровСШАВ мире
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