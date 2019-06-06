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РИА Новости

От США не поступало предложений по встрече Трампа и Путина, заявил Лавров

00:20
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. России пока не поступали конкретные предложения от США по возможной встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Осаке на полях "двадцатки", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Пока никаких конкретизированных предложений нам не поступило. Времени, правда, остается все меньше и меньше, но, думаю, если такой интерес с американской стороны будет официально подтвержден, мы не останемся в долгу", - сказал он в интервью РБК.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия не получила никаких сигналов из США, кроме как из Twitter, о проведении новой встречи Путина и Трампа.
Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с российским президентом в середине мая в Сочи сообщил о заинтересованности Трампа во встрече с российским лидером в Осаке на саммите G20, который пройдет 28-29 июня. Но официальных предложений от Вашингтона не последовало.
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Путин и Трамп встречались трижды - первая встреча состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге, вторая - в ноябре 2017 года в рамках саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Летом 2018 года Путин и Трамп провели первый полноценный саммит в Хельсинки.
Еще одна встреча планировалась в 2018 году в Аргентине на саммите "двадцатки", но полноценные переговоры не состоялись из-за отказа Трампа.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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