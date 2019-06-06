Лавров поприветствовал контакты оппозиции и правительства Венесуэлы в Осло

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия приветствует начавшиеся в Осло контакты между правительством и оппозицией Венесуэлы, считает это шагом в правильном направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Просочилась информация о контактах, которые идут между ними на норвежской территории. Мы это приветствуем. Считаем, что это шаг в правильном направлении. Не вмешиваемся в этот доверительный диалог, рассчитываем, что сами венесуэльцы проявят мудрость и заботу о своей стране", - сказал Лавров в интервью РБК

Правительство Норвегии сообщило ранее о прогрессе в деле проходящих в Осло переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. В коммюнике говорилось, что "стороны показали свою готовностью двигаться в поиске согласованного и конституционного решения для этой страны, что включает в себя политические, экономические и выборные темы". В то же время власти Норвегии призвали стороны переговоров проявить "максимальную осторожность" в части комментариев относительно содержания диалога.

В середине мая информированный источник сообщил РИА Новости, что правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом находится в Норвегии в рамках поисков возможных вариантов сближения с оппозицией. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо уточнил, что контакты в Осло - не переговоры, а попытка установить диалог, сообщало издание Nacional.