Лавров сообщил о готовности России обсуждать с США вопросы по ДВЗЯИ

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия хочет обсуждать с США вопросы, связанные с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и строительством американцами систем противоракетной обороны (ПРО), будет готова откликнуться на обращения Вашингтона возобновить диалога по ним, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас много тем, которые могут стать с пользой для дела предметом совместной работы. Прежде всего, это сфера стратегической стабильности, где накопились проблемы в результате создания бурными темпами глобальной противоракетной обороны США, которая охватывает периметр наших и китайских границ. Это и гибель по причине американского решения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Это и вопросы, которые возникают в связи с Договором о стратегических наступательных вооружениях, истекающим в феврале 2021 года", - сказал Лавров в интервью РБК

Как отметил Лавров, параллельно накапливаются озабоченности в сфере вывода вооружений в космос. По его словам, американцы уже одобрили ассигнования на финансирование сегментов противоракетной обороны, которые будут размещаться на орбите, что, по мнению Лаврова, является качественным скачком в гонке вооружений.

"Параллельно речь и о решении американцев не ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Кстати, его ратификация была предвыборным обещанием Барака Обамы, равно как и закрытие тюрьмы в Гуантанамо на Кубе. Ничего из этого не было выполнено. Но сам факт того, что администрация Дональда Трампа пересмотрела решение о продвижении к ратификации и отказалась, по сути дела, от присоединения к этому договору, только усиливает напряженность в сфере стратегической стабильности, создает новые проблемы в сфере контроля над ядерными вооружениями", - добавил Лавров.

"Мы готовы говорить на эти темы. Мы хотим все это обсуждать с США. Будем всегда откликаться на их обращения возобновить диалог. Но насильно мил не будешь. Если они решат для себя, что это не в их интересах, это будет их решение. Пусть тогда мировое сообщество знает своих героев", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент РФ Владимир Путин в ситуации с ДРСМД решил поступить зеркально: Россия тоже приостанавливает участие в договоре и начинает разработку запрещенных соглашением ракетных систем. Однако размещать их будет только в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.