Финал "Людей Икс", сокращенный "Рокетмен" и "Дом-2" в хорошем кино

Последние мутанты: создатели "Людей Икс" сожгли мосты

Семейные ссоры еще никогда не были так опасны для нашей планеты. В "Людях Икс: Темный Феникс" (A Phoenix Will Rise. The X-Men Will Fall) злодеев, кажется, больше, чем героев. А все потому, что это последний фильм по комиксам о людях-мутантах вселенной Marvel от киностудии 20th Century Fox. Франшиза уходит на покой после 25 лет битв за место под солнцем в прокате.