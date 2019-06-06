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РИА Новости
Культура

Финал "Людей Икс", сокращенный "Рокетмен" и "Дом-2" в хорошем кино

Вчера, 08:00
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© Marv Films, Rocket Pictures, Paramount Pictures, 2019Кадр из фильма "Рокетмен"
Кадр из фильма Рокетмен
© Marv Films, Rocket Pictures, Paramount Pictures, 2019
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Владислав Гончарук. "Люди Икс" прощаются со зрителями, Элтон Джон остался без любви в российской версии "Рокетмена", а Дмитрий Астрахан показывает такое "Шоу Трумана", которого зрители еще не видели. Материал РИА Новости — о том, на что стоит сходить в кино на предстоящих выходных.

Последние мутанты: создатели "Людей Икс" сожгли мосты

Семейные ссоры еще никогда не были так опасны для нашей планеты. В "Людях Икс: Темный Феникс" (A Phoenix Will Rise. The X-Men Will Fall) злодеев, кажется, больше, чем героев. А все потому, что это последний фильм по комиксам о людях-мутантах вселенной Marvel от киностудии 20th Century Fox. Франшиза уходит на покой после 25 лет битв за место под солнцем в прокате.
Авторы явно хотели сделать нечто вроде прощального "Логана", историю про стареющего и беспомощного супергероя, но сверхспособности Феникса Джины Грей победили даже авторов блокбастера, и получилась не зрелая драма, а красочный кинокомикс.
Украсили его щедро. Музыку к "Темному Фениксу" написал великий Ханс Циммер. В ролях — Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс и Николас Холт. А главная героиня — звезда "Игры престолов" Софи Тернер.
Девушка борется с пришельцами, но под воздействием загадочной космической силы теряет контроль над своей мощью. Тогда ее семья, другие люди Икс, встают перед сложным выбором: спасти Феникса или человечество.
© Walt Disney Studios Motion Pictures, 2019Кадр из фильма "Люди Икс: Темный Феникс"
Кадр из фильма Люди Икс: Тёмный Феникс
© Walt Disney Studios Motion Pictures, 2019
Кадр из фильма "Люди Икс: Темный Феникс"

Российская версия "Рокетмена" — не вся правда об Элтоне Джоне

Отсутствие в российском прокате половой жизни Элтона Джона стало главной темой на старте байопика "Рокетмен" в России. Стоило зрителям недосчитаться нескольких небольших по хронометражу сцен из оригинала, как о них все заговорили. Прокатчики от греха подальше вырезали самые откровенные моменты, связанные с гомосексуальностью музыканта.
© Фото : Marv Films, Rocket Pictures, Paramount Pictures, 2019Кадр из фильма "Рокетмен"
Кадр из фильма Рокетмен
© Фото : Marv Films, Rocket Pictures, Paramount Pictures, 2019
Кадр из фильма "Рокетмен"
А фильм между тем — совсем про другое. Картина о молодости Элтона Джона, похоже, станет новым фаворитом в борьбе за "Оскар" в следующем году (режиссер картины Декстер Флетчер — один из продюсеров "Богемской рапсодии"). Создатели "Рокетмена" учли все слабости ленты о Фредди Меркьюри: нехватку юмора, драйва и музыкальности. Хиты, вплетенные в повествование, становятся его частью, а не украшением.

Что наша жизнь? — "Игра"

© Каскад фильм, 2019Кадр из фильма "Игра"
Кадр из фильма Игра
© Каскад фильм, 2019
Кадр из фильма "Игра"
Жизнь хороша, жить хорошо. Бизнесмен к 40 годам достиг всех вершин, даже пентхауса в Москва-Сити, все настолько гладко, что даже не верится: а разве так бывает? Психологический триллер Дмитрия Астрахана "Игра" — это редкое для российского кинематографа сочетание голливудской картинки, захватывающего сюжета и умело поставленных философских вопросов. Зачем, когда все почти идеально, нужно копаться в себе и других, разрушая безупречные иллюзии, в которых ты был счастлив?
Иллюзию реальности в фильме создают непрофессиональные актеры: главные роли исполняют звезда реалити-шоу "Дом-2" Александра Харитонова и резидент Comedy Club Виктор Васильев. Появляется в эпизодах и Павел Воля.

Щенячий восторг выходных: призеры "Мультимира" вышли в широкий прокат

© Nickelodeon, 2018Кадр из мультфильма "Щенячий патруль: Мегащенки"
Кадр из мультфильма Щенячий патруль: Мегащенки
© Nickelodeon, 2018
Кадр из мультфильма "Щенячий патруль: Мегащенки"
Детей в эти выходные лучше всего спасать от жары в кинотеатре на премьере "Щенячьего патруля" и "Вспыша". Это новый двойной выпуск сериала, который на фестивале "Мультимир" жюри и зрители признали лучшим в 2019 году.
Эпизод состоит из двух частей. В первой, чтобы увидеть пролетающую над городом комету, щенки строят обсерваторию. Но мэр ставит ее на колеса, и теперь щенкам надо спасать город уже от обсерватории.
Вторая часть — "Вспыш и чудо-машинки". У главного героя гоночной машинки Вспыша лопаются шины, он думает, что выбыл из гонки. Но друг помогает ему вернуться на трассу и побороться за престижную награду.
Кадр из фильма Золотая перчатка
31 мая, 08:00
Лучшее кино недели: "Куриоса", "Годзилла" и "Тайная жизнь животных"
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КультураФениксМайкл ФассбендерДженнифер ЛоуренсЭлтон Джон
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