Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T07:57Z
https://ria.ru/20190606/1555296934.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155529/52/1555295240_0:72:3265:1910_1036x0_80_0_0_f43f932efd2e7387c75962d9956aabfe.jpg
РИА Новости

Британские СМИ заметили, что их страной правит олигархия

Вчера, 08:00
13394
© AFP 2019 / Tolga AkmenКрасный автобус на Вестминстерском мосту в Лондоне
Красный автобус на Вестминстерском мосту в Лондоне
© AFP 2019 / Tolga Akmen
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Завтра премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уходит в отставку. Исполняющим обязанности главы правительства с этого момента станет все та же Тереза Мэй. А уже с понедельника начнется официальная кампания выборов нового премьера. Парадоксом является то, что судьбу самого важного поста решат 124 тысячи человек, то есть около 0,2 процента населения страны. А возможно даже — и несколько десятков депутатов.
Так устроена избирательная система одной из старейших демократий мира, родины современного парламентаризма. И если раньше такой (мягко говоря, не самый демократический) процесс выборов не вызывал особых протестов и возражений, то теперь многие представители мейнстрима "вдруг" обнаружили, что все это выглядит издевательством над демократией и даже может привести к превращению Британии в "олигархат".
Причина такой бурной реакции в том, что при нынешней системе выборов главы Консервативной партии (который автоматически становится премьер-министром) очень высока вероятность появления во главе правительства "несистемного" Бориса Джонсона — одного из самых провальных министров иностранных дел королевства за всю историю.
Либеральные СМИ не смущает то, что избрание (а точнее назначение) Терезы Мэй в 2016 году было еще менее демократичным. Тогда все решили 199 парламентариев от тори. Хотя по внутрипартийной процедуре, введенной два десятилетия назад, избирать лидера должны все официально зарегистрированные члены партии. Просто в тот раз все было сделано так, чтобы избежать общего голосования.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Лондоне. 24 мая 2019
24 мая, 13:46
Не Мэй месяц. Как министры избавились от британского премьера
По правилам кандидатов на пост главы партии по очереди отсеивают депутаты парламентской фракции. Целым рядом поэтапных голосований с выбыванием последнего претендента они определяют двух фаворитов. А дальше дистанционным голосованием лидера определяют рядовые члены партии (на данный момент — те самые 124 тысячи человек). Но если у кандидата нет альтернативы, общепартийное голосование отменяется.
Именно так и было с Мэй три года назад. Когда в финал вышли она и Андреа Лидс (до этой весны возглавляла палату общин), та просто снялась с выборов. Таким нехитрым способом избежали общепартийного голосования, и Мэй возглавила страну, не имея широкой поддержки ни в обществе, ни даже внутри своей партии. Итог известен: теперь СМИ спорят о том, была ли Мэй худшим премьером в истории Британии — или все-таки кто-то ее побеждает.
Повторимся еще раз: тогда сам факт отсечения сколь-нибудь значительного электората от процесса выборов премьер-министра не вызвал особых протестов в рядах элиты. Основные СМИ не поставили под сомнение демократичность столь очевидно недемократичной процедуры, при которой назначение на самый высокий пост в государстве совершенно не зависит от населения страны или его части.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Лондоне. 24 мая 2019
24 мая, 15:59
Пушков прокомментировал отставку Мэй
Но сейчас все изменилось. Скажем, либеральный журнал The Economist вынес на обложку мысль о том, что под британскую конституцию (ту самую, которой у Британии нет) заложена бомба. Дескать, ситуация чревата кризисом, а страна к этому "совершенно не готова". "Британская политика превращается в селектократию", — предупреждают журналисты. Это термин, чаще всего применяемый к системе выбора лидеров Китая — путем тщательного отбора на уровне партийного руководства и всеобщего формального одобрения на заседании репрезентативного органа.
Известный британский колумнист Саймон Дженкинс договорился даже до того, что предложил (видимо, все-таки в шутку) обсудить идею общенационального референдума о том, кто должен быть следующим премьером. А в Консервативной партии срочно начали менять правила отсева кандидатов на предварительном уровне. Причем это явно делается для того, чтобы осложнить Борису Джонсону путь к победе.
В том, что бывший министр иностранных дел, обладатель самой забавной прически британской политики, победит на общепартийном голосовании, мало кто сомневается. Опрос сайта Conservative Home, служащего базовой площадкой для рядовых членов Консервативной партии (то есть тех самых избирателей, которые и должны сказать решающее слово), выявил, что Джонсон лидирует в гонке, опережая ближайших преследователей вдвое.
Соответственно, внутри фракции тори в парламенте сейчас активно работают над повторением сценария 2016 года, то есть недопущения общепартийного голосования. Или же, на худой конец, отсечения "несистемного" кандидата от выборов среди активистов. Если это произойдет, Джонсон не станет премьером, но это нанесет сокрушительный удар по единству партии. У нее и так самый низкий результат в истории общенациональных голосований на последних выборах в Европарламент, а если наиболее популярный и узнаваемый консерватор будет низложен интригами на высшем уровне, за спиной активистов, это может обернуться уничтожением организации как таковой.
Но, похоже, это совершенно не смущает дирижеров антиджонсоновской кампании, включая зарубежных. Их старания усилились особенно после того, как президент США Дональд Трамп публично поддержал бывшего главу британского МИД.
Друг мой не пришел. Почему Джонсон отказался от встречи с Трампом
5 июня, 17:30
Друг мой не пришел. Почему Джонсон отказался от встречи с ТрампомИ ведь казалось, Борис ничего не боится. Где иному неловко, там он как рыба в воде. Хлеб его. Но с Трампом преломить его не захотел. Вот и остался без сладкого.
Как видим, записных либералов и демократов Запада мнение избирателей волнует в последнюю очередь. Им было совершенно неважно, насколько демократичной была процедура избрания Терезы Мэй, — просто это соответствовало представлениям о политической целесообразности.
Именно эти представления диктуют любые подходы западного мейнстрима. Отсюда и двойные стандарты. Европейские СМИ дружно обрушиваются на "недемократичность" выборов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, не вписывающегося в систему, даже несмотря на то, что у него в стране абсолютная поддержка. Но никто особо не возмущается тем, насколько далека от демократии система назначения канцлера Германии. Скажем, Ангела Меркель сохранила пост даже после того, как перестала быть лидером победившей на последних выборах партии. А ведь, казалось бы, должен возникнуть закономерный вопрос, кого же она теперь на этом посту представляет. На выборах же никто не голосовал за канцлера, голосовали именно за партию. Получается, она представляет не избирателей, а тех 364 депутатов бундестага, которые проголосовали за нее в марте прошлого года. Ну и чем не упомянутая выше китайская селектократия?
Причем, заметьте, Меркель сама, собственным волевым решением, определяет сроки своей отставки. Скажем, появились слухи о том, что она разочаровалась в избранной ею же преемнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а потому решила уходить с поста канцлера позже, чем планировала. И даже неважно, что Меркель эти слухи опровергает. Тут ведь вопрос в том, что никого особо не возмутила сама процедура единоличного принятия подобных решений, очень далекая от общепринятых идей народной демократии. Просто Меркель вполне вписывается в мейнстрим, потому и не нужно писать панические статьи о "конституционном кризисе" Германии или "недостаточном представительстве" канцлера (любимая тема либеральных СМИ Америки по поводу того, что Трамп получил менее 50 процентов голосов на выборах-2016).
Таких примеров последних лет можно привести огромное множество. Вспомним хотя бы назначение в 2011 году "технического правительства" Италии во главе с Марио Монти. Полтора года страну возглавлял человек, за которого вообще никто не голосовал. Когда же он пошел на выборы, выяснилось, что уровень поддержки его партии (а соответственно, его идей) — это восемь процентов. Но ведь Монти был демократом, значит, элиту это вполне устраивало. Что лишний раз подтверждает: демократия — не власть народа, а власть демократов.
Поэтому о законности и демократичности процедур вспоминают лишь тогда, когда элита чувствует опасность победы несистемных лидеров. Вроде Дональда Трампа в США или Бориса Джонсона в Британии. В остальных случаях это совсем неважно.
232331156
Обсудить 7
ВеликобританияАвторы
Рекомендуем
Офис австралийской вещательной корпорации ABC в Сиднее
Австралия больше не может себе позволить свободу прессы
РИА
Новости
Президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии празднования 70-летия высадки союзников в Нормандии
Провал пятилетки. Почему Путина и Зеленского нет на праздновании во Франции
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"
Нью-Йоркская фондовая биржа расположенная на Уолл-Стрит
Финансовая элита США ждет новый кризис, "если не удастся поджечь мир"
Лента
новостей
Вид с вертолета на Тюменскую область
Топливный кризис откладывается. Где в России новый океан нефти
Линия высоковольтных передач
Электричество из России привело к массовым сокращениям в Эстонии, пишут СМИ
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Заявление Министра иностранных РФ Сергея Лаврова по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате два плюс два, Токио. 30 мая 2019
Лавров прокомментировал решение ПАСЕ по России
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эксперт спрогнозировал последствия отказа Турции от российских С-400
Посетитель в многофункциональном миграционном центре
Американский прогноз: в Россию завезут мигрантов из Афганистана и Пакистана
Президент России Владимир Путин
Путин назвал условие отказа России от продления СНВ-3
АЗС в Киеве
Почему бензин, "дизель" и автогаз становятся роскошью на Украине
Елена Малышева
Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет
Вознесение Господне. Фрагмент. Мозаика. XII в. Собор Святого Марка. Венеция, Италия
"Он вернется", когда человечество осатанеет
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
Лента новостейМолния