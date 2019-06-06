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РИА Новости

Международный IT-Форум соберет в России экспертов из стран БРИКС и ШОС

Вчера, 09:00
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© Фото : предоставлено правительством Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыЛоготип Международного IT-Форума
Логотип Международного IT-Форума
© Фото : предоставлено правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. XI Международный IT-Форум c участием стран БРИКС и ШОС состоится 10-11 июня в Ханты-Мансийске. Мероприятие пройдет под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при поддержке федеральных министерств и ведомств.
Участники форума – представители органов власти иностранных государств, дипломатического корпуса стран БРИКС и ШОС, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, российских и иностранных IT-компаний, общественных и научных организаций ‒ намерены обсудить проблемы и выработать совместные меры по развитию информационных технологий в странах БРИКС и ШОС. Ключевая тема форума – "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС".
Как отмечают организаторы мероприятия, одной из важнейших задач IT-Форумов является формирование консолидированной позиции представителей органов власти и IT-бизнеса, а также экспертного сообщества по основным направлениям государственной политики в сфере информатизации на национальном и региональном уровнях.
В деловой программе запланировано более 30 мероприятий, на которых будут обсуждаться вопросы цифрового государственного управления, "умных городов", информационной безопасности, внедрения цифровых технологий в здравоохранении, образовании, культуре, нефте- и газодобыче.
В рамках форума состоится международная конференция "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия", которая соберет ученых из 35 стран, представляющих все континенты и разные дисциплины.
В этом году впервые на IT-Форуме пройдет Международная конференция #EdCrunch Ugra, где планируется обсудить вопросы использования передовых цифровых технологий в сфере образования.
Кроме того, на площадках IT-Форума пройдут мероприятия при поддержке и участии ТПП России, блок мероприятий по направлению "Подготовка кадров для цифровой экономики". Параллельно будет работать выставка "Цифровые технологии для всех", на которой компании представят IT-технологии из самых разных областей.
Информация о форуме размещена на сайте: http://www.itforum.admhmao.ru
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БРИКСШОСХанты-МансийскТехнологииОбщество
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