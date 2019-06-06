Открытие второго фронта в Европе в 1944 году

Решение о создании второго фронта против фашистской Германии в Западной Европе во время Второй мировой войны было принято представителями СССР, США и Великобритании после переговоров в Лондоне и Вашингтоне в мае-июне 1942 года . На Тегеранской конференции 1943 года западные союзники обязались открыть второй фронт в мае 1944 года.

Высадка союзных англо-американских войск началась 6 июня 1944 года в Нормандии. Нормандская десантная операция под кодовым наименованием "Оверлорд" (англ. overlord – верховный владыка, повелитель) – крупнейшая десантная операция Второй мировой войны по масштабу и количеству участвовавших сил и техники.

Операция характеризовалась достижением скрытности подготовки и внезапностью высадки крупной группировки войск на необорудованном побережье, обеспечением тесного взаимодействия сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил при высадке и в ходе борьбы за плацдарм, а также переброской в сжатые сроки через проливную зону большого количества войск и материальных средств.

Побережье Северной Франции, Бельгии и Нидерландов обороняли войска немецкой группы армий "Б" под командованием генерала-фельдмаршала Эрвина Роммеля в составе 528 тысяч человек, двух тысяч танков, 6,7 тысячи орудий и минометов при поддержке авиации в составе 160 самолетов. Их позиции были слабо подготовлены в инженерном отношении.

Экспедиционные силы союзников под командованием генерала Дуайта Эйзенхауэра включали свыше 2,8 миллиона человек , около 10,9 тысячи боевых и 2,3 тысячи транспортных самолетов, около семи тысяч кораблей и судов.

Эти войска превосходили противостоявшую им группировку немецких войск в личном составе сухопутных войск и танках в три раза, артиллерии – в 2,2 раза, самолетах – более чем в 60 раз, боевых кораблях – в 2,1 раза.

Планом Нормандской десантной операции предусматривалось высадить морские и воздушные десанты на побережье Сенской бухты и захватить плацдарм глубиной 15-20 километров , а на 20-й день операции выйти на рубеж Авранш, Донфрон, Фалез.

С конца апреля 1944 года союзная авиация совершала систематические налеты на важные объекты противника во Франции и в течение мая-июня вывела из строя большое количество оборонительных сооружений, пунктов управления, аэродромов, железнодорожных станций и мостов. Стратегическая авиация в этот период наносила массированные удары по военно-промышленным объектам Германии, что резко снизило боеспособность немецких войск.

Время начала операции "Оверлорд" определялось соотношением между приливом и восходом солнца. Высадка должна была произойти в день при минимальном уровне прилива вскоре после восхода солнца. В то время в июне было три таких дня – 5, 6 и 7 июня. Датой начала операции выбрали 5 июня. Однако из-за резкого ухудшения погоды назначили высадку на 6 июня – именно этот день и вошел в историю как "День Д". (D-Day – общепринятое американское военное обозначение дня начала какой-либо военной операции).

В ночь на 6 июня одновременно с переходом морских десантов союзная авиация нанесла удары по артиллерии, узлам сопротивления, пунктам управления, а также районам сосредоточения и тылам противника. Ночью были высажены северо-западнее Карантана две американские и северо-восточнее Кана одна английская воздушно-десантные дивизии, которые быстро сломили слабое сопротивление противника и оказали существенную помощь морскому десанту в высадке и захвате плацдармов. Переход десантных отрядов через пролив Ла-Манш в штормовую погоду оказался неожиданным для немецкого командования, которое только при подходе их к берегу стало приводить свои войска в боевую готовность.

В 6 часов 30 минут 6 июня вслед за массированными ударами авиации и огневой подготовкой корабельной артиллерии началась высадка союзных войск на нормандское побережье.

Обороняющие его немецкие войска, понесшие значительные потери от авиации и огня корабельной артиллерии, оказывали незначительное сопротивление. К исходу дня союзные войска захватили пять плацдармов глубиной от двух до девяти километров. На побережье Нормандии высадились основные силы пяти пехотных и трех воздушно-десантных дивизий в составе свыше 156 тысяч человек, 900 танков и бронемашин, 600 орудий. Немецкое командование очень медленно реагировало на высадку союзных войск и не выдвинуло из глубины оперативные резервы для ее срыва.

Сосредоточив за трое суток на захваченных плацдармах до 12 дивизий, союзные войска 9 июня возобновили наступление для создания единого плацдарма. К исходу 12 июня они заняли побережье протяженностью 80 километров по фронту и 13-18 километров в глубину и увеличили группировку войск до 16 дивизий и нескольких бронетанковых частей (эквивалентных трем бронетанковым дивизиям). К этому времени немецкое командование подтянуло к плацдарму три танковые и моторизированные дивизии, доведя группировку своих войск в Нормандии до 12 дивизий. Оно предприняло неудачную попытку рассечь группировку союзных войск между реками Орн и Вир. Не имея должного прикрытия с воздуха, немецкие дивизии несли большие потери от союзной авиации и утрачивали боеспособность.

12 июня соединения американской первой армии начали наступление из района западнее Сент-Мер-Эглиза в западном направлении и 17 июня вышли на западное побережье полуострова Котантен, овладели Картере, 27 июня – Шербуром, 1 июля полностью очистили полуостров от фашистских войск.

Наступление англо-канадских войск, предпринятое 25-26 июня для захвата Кана, не достигло цели. Несмотря на мощную огневую поддержку авиации и артиллерии, они не сумели преодолеть сопротивление фашистов и лишь незначительно продвинулись к западу от города Кан.

К 30 июня плацдарм союзников достигал 100 километров по фронту и 20-40 километров в глубину с находившимися на нем англо-американскими войсками, были оборудованы 23 аэродрома для базирования тактической авиации. Им противостояли 18 немецких дивизий, понесших в предыдущих боях большие потери. Постоянные удары авиации союзников и французских партизан по их коммуникациям ограничивали возможности немецкого командования по переброске войск из других районов Франции.

Главной причиной, не позволившей усилить войска вермахта на западе, явилось наступление советских войск в Белоруссии.

В течение июля войска американской армии, продолжая расширять плацдарм, продвинулись в южном направлении на 10-15 километров и заняли город Сен-Ло. Англичане основные усилия направляли на захват города Кан, которым овладели 21 июля.

К исходу 24 июля союзники вышли на рубеж Лессе южнее Сен-Ло, Комона, Кана, создав плацдарм около 100 километров по фронту и до 50 километров в глубину.

В результате операции союзные экспедиционные силы, имея абсолютное господство в воздухе и на море, захватили стратегических плацдарм и сосредоточили на нем большое количество сил и средств для последующего наступления в Северо-Западной Франции.

Потери немецко-фашистских войск составили 113 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными, 2117 танков и штурмовых орудий, семь подводных лодок, 57 надводных кораблей и боевых катеров, 913 самолетов.

Союзные войска потеряли 122 тысячи человек, 2395 танков, 65 надводных кораблей и судов, 1508 самолетов. Около 800 судов при высадке десанта во время шторма были выброшены на берег и повреждены.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников