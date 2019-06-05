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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Ульяновский "Авиастар-СП" планирует в 2019 году сдать шесть Ил-76МД-90А

Вчера, 23:07
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© Фото : АО "Авиастар-СП"Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А
© Фото : АО "Авиастар-СП"
Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Ульяновское самолетостроительное предприятие "Авиастар-СП" планирует в 2019 году сдать шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава региона Сергей Морозов.
"В этом году перед нами стоит задача сдать шесть самолетов Ил-76МД-90А. Сегодня в цехе окончательной сборки находится четвертое воздушное судно. Два самолета уже передано воинской части, третий проходит летные испытания", - сказал Морозов.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Вчера, 23:05
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Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), в дивизион транспортной авиации которой входит "Авиастар-СП", сообщала, что первый после четырехлетнего перерыва такой самолет военно-транспортная авиация ВКС РФ получила 2 апреля, второй – 16 мая. Отмечалось, что всего в 2019 году планируется построить и передать в эксплуатацию пять новейших транспортников, которые должны качественно усилить возможности Военно-транспортной авиации ВКС ВС РФ.
Ил-76МД-90А разработан ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" и является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и "стеклянная" кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования. Замена штатных двигателей Д-30КП2 на значительно более современные ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности воздушного судна.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Ульяновская область
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