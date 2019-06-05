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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Компания из Удмуртии отправила в Китай более 37 тонн молочной продукции

Вчера, 22:06
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня"
Глава Удмуртии Александр Бречалов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава Удмуртии Александр Бречалов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Компания из Удмуртии ОАО "МИЛКОМ" начала поставки молочной продукции в Китай, первая партия составила 37 тонн, сообщил в рамках ПМЭФ в интервью РИА Новости глава Удмуртии Александр Бречалов.
Ранее компания из Удмуртии ОАО "МИЛКОМ" заключила соглашение с компанией Li Hua Economic and Co.Ltd.Suifenhe (КНР) о поставке молочной продукции.
"Первые поставки не только пастеризованного молока объемом почти 500 тонн, но и 40 тонн мороженого уже осуществляются. Обе стороны выполняют свои обязательства. Надеемся на дальнейшее развитие и расширение рынка для компании", - сказал Бречалов.
По его словам, первая партия в 37 тонн уже отгружена.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Глава Удмуртской республики Александр Бречалов во время церемонии открытия Никольской улицы в галерее выставочного комплекса Росконгресс в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Удмуртия
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