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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Удмуртия подала заявку на создание торговых улиц в трех моногородах

Вчера, 22:01
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской республики Александр Бречалов во время церемонии открытия Никольской улицы в галерее выставочного комплекса "Росконгресс" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Глава Удмуртской республики Александр Бречалов во время церемонии открытия Никольской улицы в галерее выставочного комплекса Росконгресс в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Глава Удмуртской республики Александр Бречалов во время церемонии открытия Никольской улицы в галерее выставочного комплекса "Росконгресс" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Власти Удмуртии подали заявку в Фонд развития моногородов для создания "Никольской улицы" в трех моногородах: Глазове, Воткинске и Сарапуле, сообщил РИА Новости глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках Петербургского международного экономического форума.
Фонд развития моногородов разработал проект "Улица Никольская", в рамках которого будут созданы пешеходные торговые улицы в моногородах по аналогии. Планируется, что на этой улице смогут выставлять свою продукцию местные производители и ремесленники.
Плакат с символикой Петербургского международного экономического форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Петербургского международного экономического форума 2019
Вчера, 21:05
На ПМЭФ 2019 обсудят развитие городской среды в России
Пешеходная Никольская улица в Москве во время чемпионата мира по футболу-2018 стала центром встречи болельщиков со всего мира. В остальное время на ней регулярно проводятся различные ярмарки.
"Люди хотят не просто что-то купить, чтобы одеться или съесть. Люди хотят эмоций. Проект "Улица Никольская" как раз про экономику впечатлений - это пешеходная зона в городах. Удмуртия поддержит (инициативу создания) во всех трех моногородах: Глазове, Воткинске и Сарапуле. Мы реализуем этот проект, мы подали соответствующие заявки на софинансирование в Фонд развития моногородов. Мы в деле", - рассказал Бречалов.
Он отметил, что в Удмуртии такие пешеходные улицы будут иметь свои названия, кроме Глазова, так как там уже есть Никольская улица, и проект будет реализовываться на ней.
"Это может быть не только улица, но и целый квартал, или пересечение улиц. У каждого города в каждом регионе страны своя специфика. То, что назвали проект по аналогии с самой активной площадкой чемпионата мира - это очень классно, это опять про экономику впечатлений", - отметил глава Удмуртии.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
Фонд "Росконгресс" – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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ПМЭФ-2019Петербургский международный экономический форумУдмуртия
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