Ватикан призвал ограничить ядерные арсеналы из-за эскалации вокруг СНВ-3

РИМ, 5 июн – РИА Новости. Ведущие мировые эксперты в сфере ядерной безопасности встретились в Риме с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, который заявил о необходимости максимально ограничить ядерные арсеналы, сообщает пресс-служба Люксембургского форума.

Встреча прошла на фоне глубочайшего кризиса в сфере международных отношений: сначала крах потерпел Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), затем такая же опасность нависла над соглашением СНВ-3. С 2021 года мир может остаться без договоров, ограничивающих арсеналы двух крупнейших ядерных держав - России и США.

Сложившуюся ситуацию с кардиналом Паролином обсудили участники конференции Люксембургского форума из США, России, Франции, Швеции, Канады, Австралии и других стран. В их числе руководители пяти крупнейших международных организаций, изучающих ядерную сферу.

По словам кардинала, Святой престол выступает за "максимальное ограничение и снижение риска использования (ядерного оружия)", а также стремится "к развитию многостороннего диалога с целью предотвращения угрозы ядерной катастрофы".

Президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор поблагодарил Паролина "за его последовательную позицию в противодействии глобальной ядерной угрозе".

По мнению Кантора, позиция Ватикана "может стимулировать мировых лидеров к возобновлению конструктивного диалога", а "беспрецедентный интеллектуальный потенциал" участников форума поможет сделать прорыв в этой сфере.