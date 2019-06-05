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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Ватикан призвал ограничить ядерные арсеналы из-за эскалации вокруг СНВ-3

Вчера, 21:48
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГоссекретарь Ватикана Пьетро Паролин
Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. Архивное фото
РИМ, 5 июн – РИА Новости. Ведущие мировые эксперты в сфере ядерной безопасности встретились в Риме с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, который заявил о необходимости максимально ограничить ядерные арсеналы, сообщает пресс-служба Люксембургского форума.
Встреча прошла на фоне глубочайшего кризиса в сфере международных отношений: сначала крах потерпел Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), затем такая же опасность нависла над соглашением СНВ-3. С 2021 года мир может остаться без договоров, ограничивающих арсеналы двух крупнейших ядерных держав - России и США.
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Сложившуюся ситуацию с кардиналом Паролином обсудили участники конференции Люксембургского форума из США, России, Франции, Швеции, Канады, Австралии и других стран. В их числе руководители пяти крупнейших международных организаций, изучающих ядерную сферу.
По словам кардинала, Святой престол выступает за "максимальное ограничение и снижение риска использования (ядерного оружия)", а также стремится "к развитию многостороннего диалога с целью предотвращения угрозы ядерной катастрофы".
Президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор поблагодарил Паролина "за его последовательную позицию в противодействии глобальной ядерной угрозе".
По мнению Кантора, позиция Ватикана "может стимулировать мировых лидеров к возобновлению конструктивного диалога", а "беспрецедентный интеллектуальный потенциал" участников форума поможет сделать прорыв в этой сфере.
Люксембургский форум, возглавляемый известным бизнесменом, филантропом и общественным деятелем Вячеславом Кантором, - одна из ведущих международных неправительственных организаций, изучающих сферу ядерной безопасности. Существует с 2007 года.
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Религия и мировоззрениеВатиканБезопасность
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