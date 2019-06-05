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РИА Новости

Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе

Вчера, 21:38
21019
© REUTERS / Valentyn OgirenkoИнаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. 20 мая 2019
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. 20 мая 2019
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько неоднозначных заявлений в адрес России.
Так, глава государства обратился к Москве в Facebook из-за ситуации в Донбассе. Ранее ВСУ заявили о гибели трех военнослужащих и ранении еще трех при обстрелах.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Вчера, 21:03
Пушков высмеял слова Зеленского о смерти "российского имперского проекта"
Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске". При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.
Несмотря на заявления Зеленского о том, что он считает своей первоочередной задачей достижение мира в Донбассе, власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР фиксируют усиление обстрелов со стороны ВСУ. Так, за неделю при обстрелах силовиков погибли два человека.
На прошлой неделе в МЧС ДНР сообщили, что из-за обстрелов за пять дней пострадали шесть мирных жителей республики, в том числе двое детей.
Президент Украины Владимир Зеленский и Председатель Европейского совета Дональд Туск в Брюсселе. 5 июня 2019
Вчера, 20:02
"Из одной орбиты в другую". Политолог о словах Зеленского про РоссиюПрезидент Украины Владимир Зеленский рассказал в Брюсселе о "смерти имперского проекта России". Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов прокомментировал слова украинского лидера.
Кроме того, на встрече в Брюсселе с главой Евросовета Дональдом Туском президент Украины заявил, что вступление страны в ЕС стало смертью "российского имперского проекта".
"Европейская интеграция — это гарантия независимости Украины, благосостояния украинцев, ускоренного экономического роста", - цитирует слова президента его администрация в Twitter.
Кроме того, по словам Зеленского, это станет путем к "демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве".
Туск со своей стороны пообещал, что Евросоюз продолжит финансово поддерживать Киев вне зависимости от ситуации в Донбассе.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
Вчера, 19:05
Лавров рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского
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Россия
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