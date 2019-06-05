Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько неоднозначных заявлений в адрес России.

Так, глава государства обратился к Москве в Facebook из-за ситуации в Донбассе. Ранее ВСУ заявили о гибели трех военнослужащих и ранении еще трех при обстрелах.

Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске". При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

Несмотря на заявления Зеленского о том, что он считает своей первоочередной задачей достижение мира в Донбассе, власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР фиксируют усиление обстрелов со стороны ВСУ. Так, за неделю при обстрелах силовиков погибли два человека.

На прошлой неделе в МЧС ДНР сообщили, что из-за обстрелов за пять дней пострадали шесть мирных жителей республики, в том числе двое детей.

Кроме того, на встрече в Брюсселе с главой Евросовета Дональдом Туском президент Украины заявил, что вступление страны в ЕС стало смертью "российского имперского проекта".

"Европейская интеграция — это гарантия независимости Украины, благосостояния украинцев, ускоренного экономического роста", - цитирует слова президента его администрация в Twitter.

Кроме того, по словам Зеленского, это станет путем к "демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве".