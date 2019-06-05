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РИА Новости

Киев, ЛНР и ДНР договорились сверить списки пленных на следующей встрече

Вчера, 21:04
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© РИА НовостиРуководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
© РИА Новости
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 июн — РИА Новости. Представители Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик договорились представить списки пленных на следующей встрече в Минске, сообщила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену пленных Ольга Кобцева.
В среду в Минске прошли заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп. Следующая встреча запланирована на 19 июня.
"Договорились на следующее заседание приехать со списками по лицам, которые удерживаются как на территории Украины, так и на территории республик", - сказала представитель ЛНР.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
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