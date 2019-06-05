Киев, ЛНР и ДНР договорились сверить списки пленных на следующей встрече

ЛУГАНСК, 5 июн — РИА Новости. Представители Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик договорились представить списки пленных на следующей встрече в Минске, сообщила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы по обмену пленных Ольга Кобцева.

В среду в Минске прошли заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп. Следующая встреча запланирована на 19 июня.

"Договорились на следующее заседание приехать со списками по лицам, которые удерживаются как на территории Украины, так и на территории республик", - сказала представитель ЛНР.