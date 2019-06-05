Минобороны объявило тендер на неуправляемые авиаракеты С-8КОМ

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министерство обороны России объявило закрытый тендер на поставку неуправляемых авиационных ракет С-8КОМ, следует из материалов, размещенных в среду на портале госзакупок.

"Министерство обороны … извещает о проведении закрытого аукциона на поставку С-8КОМ", - говорится в документах.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 9,7 миллиарда рублей, при этом она разбита по годам. Так, на текущий год заложены 1,6 миллиарда, на 2020-й – почти 4 миллиарда, на 2021-й – 4,1 миллиарда рублей.

В апреле Минобороны уже объявляло тендер на поставку С-8КОМ, стоимость контракта составляла также 9,7 миллиарда рублей. По данным сайта госзакупок, поставщик еще не определен, а в мае закупка была автоматически переведена на этап "работа комиссии".