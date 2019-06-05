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РИА Новости

Минобороны объявило тендер на неуправляемые авиаракеты С-8КОМ

Вчера, 20:55
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министерство обороны России объявило закрытый тендер на поставку неуправляемых авиационных ракет С-8КОМ, следует из материалов, размещенных в среду на портале госзакупок.
"Министерство обороны … извещает о проведении закрытого аукциона на поставку С-8КОМ", - говорится в документах.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 9,7 миллиарда рублей, при этом она разбита по годам. Так, на текущий год заложены 1,6 миллиарда, на 2020-й – почти 4 миллиарда, на 2021-й – 4,1 миллиарда рублей.
В апреле Минобороны уже объявляло тендер на поставку С-8КОМ, стоимость контракта составляла также 9,7 миллиарда рублей. По данным сайта госзакупок, поставщик еще не определен, а в мае закупка была автоматически переведена на этап "работа комиссии".
Такие ракеты предназначены для поражения боевой техники, в том числе бронированной, и применяются практически со всех военных вертолетов и самолетов российского производства.
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Министерство обороны РФРоссияБезопасность
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