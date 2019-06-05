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РИА Новости

Путин и Си Цзиньпин уехали из Кремля на одном автомобиле

Вчера, 20:33
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин уехали из Кремля на одном автомобиле.
По окончании переговоров лидеры и делегации двух стран приняли участие в торжественном обеде, после которого Путин и Си Цзиньпин перешли во внутренний дворик Кремлевского дворца, где осмотрели новые модели внедорожников Haval, которые собираются в Тульской области.
Затем лидеры вместе сели в стоявший рядом лимузин Aurus, на котором отправились на другие мероприятия в рамках госвизита главы КНР в Россию.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время осмотра выставки в рамках IV Восточного экономического форума
2 июня, 08:00
Как бы поссорить Москву с Пекином? Вообще-то, уже никак
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