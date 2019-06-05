Путин и Си Цзиньпин уехали из Кремля на одном автомобиле

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин уехали из Кремля на одном автомобиле.

По окончании переговоров лидеры и делегации двух стран приняли участие в торжественном обеде, после которого Путин и Си Цзиньпин перешли во внутренний дворик Кремлевского дворца, где осмотрели новые модели внедорожников Haval, которые собираются в Тульской области.

Путин и Си Цзиньпин осмотрели во дворе Кремлевского дворца китайские внедорожники Haval, которые собирают в Тульской области, и уехали на одном лимузине Аурус. pic.twitter.com/mTnsQCQFd7 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 июня 2019 г.