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РИА Новости
Тамбовская область

В Тамбовской области научились управлять садами с беспилотников

Вчера, 20:28
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© Depositphotos / rcaucinoДрон на закате солнца
Дрон на закате солнца
© Depositphotos / rcaucino
ТАМБОВ, 5 июн - РИА Новости. В Тамбовской области разработали проект развития интенсивного садоводства на основе внедрения цифровых технологий, в том числе, с использованием беспилотников для мониторинга садов, сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, внедрение цифровых технологий в АПК Тамбовской области сегодня является одной из приоритетных задач, обозначенных в стратегии развития региона. Ученые Тамбовщины активно работают в этом направлении и уже приступили к внедрению цифровых технологий в садоводстве. Авторы этого проекта надеются на востребованность своих наработок, потому что сфера садоводства пока остается наименее автоматизированной в России из-за своей специфичности.

"Проект развития сферы интенсивного садоводства разработали сотрудники учебно-исследовательской лаборатории точного земледелия Мичуринского государственного аграрного университета. Он позволяет проводить точный анализ исследуемых территорий и повысить качественные показатели угодий. Как отмечает губернатор Александр Никитин, реализуемые в области технологии и подходы к ведению сельского хозяйства помогут существенно расширить горизонты промышленного производства конкурентной плодово-ягодной продукции в стране", - сказал представитель пресс-службы.

Точное земледелие – это форма управления сельским хозяйством, заключающаяся в применении ресурсосберегающих технологий в растениеводстве. Для этого используется техника, оснащенная мощными компьютерами, системами GPS, бортовыми датчиками и другими автоматическими устройствами.
"Такая техника имеется в распоряжении сотрудников лаборатории. Беспилотники используются для ведения детального мониторинга сельхозугодий, получения данных о состоянии растений, степени их развития, потребности в удобрениях, поливе. Ученые университета с помощью квадрокоптера проводят фото- и видеофиксацию микрорельефа полей, выявляют заболоченные и переувлажненные земельные участки, наблюдают за всхожестью растений, дистанционно определяют болезни и вредителей на сельскохозяйственных культурах, осуществляют тепловизионную оценку сооружений АПК", - сказал собеседник агентства.
Беспилотник
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По словам ректора Мичуринского ГАУ Вадима Бабушкина, в последние годы в вузе создано много уникальных исследовательских объектов.
"Сегодня мы реализуем проект по интеграции возможностей лаборатории точного земледелия с разработанным в стенах университета роботом-трактором "RV-7", ведь будущее агропрома России - в новых кадрах и современных технологиях, связанных с большими данными, робототехникой, интернетом вещей, беспроводной связью и беспилотными технологиями", - приводит пресс-служба слова Бабушкина.
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