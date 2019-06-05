В Тамбовской области научились управлять садами с беспилотников

ТАМБОВ, 5 июн - РИА Новости. В Тамбовской области разработали проект развития интенсивного садоводства на основе внедрения цифровых технологий, в том числе, с использованием беспилотников для мониторинга садов, сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, внедрение цифровых технологий в АПК Тамбовской области сегодня является одной из приоритетных задач, обозначенных в стратегии развития региона. Ученые Тамбовщины активно работают в этом направлении и уже приступили к внедрению цифровых технологий в садоводстве. Авторы этого проекта надеются на востребованность своих наработок, потому что сфера садоводства пока остается наименее автоматизированной в России из-за своей специфичности.

"Проект развития сферы интенсивного садоводства разработали сотрудники учебно-исследовательской лаборатории точного земледелия Мичуринского государственного аграрного университета. Он позволяет проводить точный анализ исследуемых территорий и повысить качественные показатели угодий. Как отмечает губернатор Александр Никитин, реализуемые в области технологии и подходы к ведению сельского хозяйства помогут существенно расширить горизонты промышленного производства конкурентной плодово-ягодной продукции в стране", - сказал представитель пресс-службы.

Точное земледелие – это форма управления сельским хозяйством, заключающаяся в применении ресурсосберегающих технологий в растениеводстве. Для этого используется техника, оснащенная мощными компьютерами, системами GPS, бортовыми датчиками и другими автоматическими устройствами.

"Такая техника имеется в распоряжении сотрудников лаборатории. Беспилотники используются для ведения детального мониторинга сельхозугодий, получения данных о состоянии растений, степени их развития, потребности в удобрениях, поливе. Ученые университета с помощью квадрокоптера проводят фото- и видеофиксацию микрорельефа полей, выявляют заболоченные и переувлажненные земельные участки, наблюдают за всхожестью растений, дистанционно определяют болезни и вредителей на сельскохозяйственных культурах, осуществляют тепловизионную оценку сооружений АПК", - сказал собеседник агентства.

По словам ректора Мичуринского ГАУ Вадима Бабушкина, в последние годы в вузе создано много уникальных исследовательских объектов.