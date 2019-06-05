ДНР ждет от Киева официальных ответов по обмену пленными

ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики ожидают от Киева официальных ответов по обмену пленными по формуле "всех на всех", заявила в среду полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Сегодня переговорная атмосфера рабочей группы по гуманитарным вопросам была более адекватной. Это позволило приступить к обсуждению практически всех вопросов повестки. Ожидаем в ближайшее время официальные ответы украинской стороны по обмену пленными по формуле "всех установленных на всех установленных", а также активизации работы над механизмом поиска пропавших без вести", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Как отметила Никонорова, "вероятность достижения договоренностей об обмене пленными зависит от конструктивности и результативности работы..., а также от предоставления Украиной официальных позиций по трем основным вопросам, которые должны разблокировать обмен по формуле "всех установленных на всех установленных".

Она подчеркнула, что еще предыдущий представитель Киева в подгруппе по гуманитарным вопросам обещала представить эти позиции, но до сих пор этого не было сделано. "Но сегодня представитель Украины госпожа (Валерия) Лутковская подтвердила обязательства Украины предоставить официальные позиции, и от этих ответов будет зависеть успешность переговоров по обмену удерживаемыми лицами", - сказала РИА Новости Никонорова.

Она также рассказала о предложении снять экономическую и транспортную блокаду Донбасса. Никонорова уточнила, что речь идет о снятии самой блокады, определении условий пересечения линии соприкосновения промышленными и гуманитарными грузами, порядке управления промышленными активами и компенсации нанесенного блокадой ущерба жителям Донбасса из-за проблем с соцвыплатами и потерей рабочих мест. "Было найдено понимание, что рабочей группе по экономическим вопросам необходимо работать в этом направлении... Даны соответствующие поручения", - сказала Никонорова.

Кроме того, она сообщила о поручениях подгруппе по безопасности прорабатывать документ, содержащий дополнительные меры по контролю и стабилизации режима прекращения огня. "Посмотрим, каковы будут результаты этой работы на следующих заседаниях", - заключила полпред ДНР.