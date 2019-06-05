Власти оценили работу ликвидаторов последствий ЧП в Дзержинске

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что "более чем удовлетворен" тем, как проводилась ликвидация последствий ЧП в Дзержинске, и поставил пять с плюсом всем, кто принимал участие в спасательных и восстановительных работах.

Днем 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По данным министерства здравоохранения России, в связи со взрывом на территории завода "Кристалл" за медицинской помощью обратились 89 человек: 44 работника завода и 45 жителей города. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".

"Если говорить о работе после ЧП, то я более чем удовлетворен. Сработали все на пять с плюсом. В первую очередь это касается Главного управления МЧС, пожарных, Росгвардии, силовых ведомств. Люди шли ликвидировать происшествие, не зная в первые минуты, что их ждет. В итоге достаточно быстро удалось потушить пожар. Оперативно провели работу по наличию экологических угроз и опасности повторных взрывов", - сказал Никитин РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он также отметил региональные органы исполнительной власти, которые координировали работу в рамках оперативного штаба, обеспечивали взаимодействие с органами местного самоуправления, администрацией города и СМИ, что позволило избежать паники.

"Были оперативно и эффективно приняты меры по оказанию медицинской помощи, медики сработали быстро и квалифицированно. Самое главное, что в результате крупного ЧП не была потеряна ни одна человеческая жизнь. Хотя 18 человек в итоге были госпитализированы. Я их навещал, люди идут на поправку. Мы оказали финансовую помощь пострадавшим - уже в понедельник им было перечислено по 150 тысяч рублей", - сказал Никитин.

Никитин отметил, что "подавляющее большинство острых последствий были устранены достаточно оперативно".

"Сразу же начали работать мобильные бригады, которые устанавливали ущерб от случившегося. Более 2 тысяч человек вышли устранять последствия в воскресенье. В первую очередь мы сконцентрировались на том, чтобы восстановить работоспособность школ и детских садов. Участие принимали их сотрудники, родители, представители армии. На помощь пришли волонтеры. Мне хотелось бы самой высокой оценкой отметить жителей Дзержинска", - заявил глава региона.

Говоря о том, что нужно сделать, чтобы не допустить повторения подобных трагедий, Никитин заявил, что "когда такие ситуации случаются, возникают вопросы к контролирующим органам".