Власти оценили работу ликвидаторов последствий ЧП в Дзержинске

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что "более чем удовлетворен" тем, как проводилась ликвидация последствий ЧП в Дзержинске, и поставил пять с плюсом всем, кто принимал участие в спасательных и восстановительных работах.
Днем 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По данным министерства здравоохранения России, в связи со взрывом на территории завода "Кристалл" за медицинской помощью обратились 89 человек: 44 работника завода и 45 жителей города. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
"Если говорить о работе после ЧП, то я более чем удовлетворен. Сработали все на пять с плюсом. В первую очередь это касается Главного управления МЧС, пожарных, Росгвардии, силовых ведомств. Люди шли ликвидировать происшествие, не зная в первые минуты, что их ждет. В итоге достаточно быстро удалось потушить пожар. Оперативно провели работу по наличию экологических угроз и опасности повторных взрывов", - сказал Никитин РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
Он также отметил региональные органы исполнительной власти, которые координировали работу в рамках оперативного штаба, обеспечивали взаимодействие с органами местного самоуправления, администрацией города и СМИ, что позволило избежать паники.
"Были оперативно и эффективно приняты меры по оказанию медицинской помощи, медики сработали быстро и квалифицированно. Самое главное, что в результате крупного ЧП не была потеряна ни одна человеческая жизнь. Хотя 18 человек в итоге были госпитализированы. Я их навещал, люди идут на поправку. Мы оказали финансовую помощь пострадавшим - уже в понедельник им было перечислено по 150 тысяч рублей", - сказал Никитин.
Никитин отметил, что "подавляющее большинство острых последствий были устранены достаточно оперативно".
"Сразу же начали работать мобильные бригады, которые устанавливали ущерб от случившегося. Более 2 тысяч человек вышли устранять последствия в воскресенье. В первую очередь мы сконцентрировались на том, чтобы восстановить работоспособность школ и детских садов. Участие принимали их сотрудники, родители, представители армии. На помощь пришли волонтеры. Мне хотелось бы самой высокой оценкой отметить жителей Дзержинска", - заявил глава региона.
Говоря о том, что нужно сделать, чтобы не допустить повторения подобных трагедий, Никитин заявил, что "когда такие ситуации случаются, возникают вопросы к контролирующим органам".
"На этом предприятии в ходе проверок были выявлены замечания, которые должны были быть устранены. Такая работа проводилась недостаточно. Сейчас идет расследование причин происшествия, устанавливаются все обстоятельства дела. Работают следственные органы. Более предметно на эту тему можно будет говорить только по окончанию расследования", - отметил губернатор.
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