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РИА Новости

В Махачкале ликвидировали пожар в онкоцентре

Вчера, 19:25
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МАХАЧКАЛА, 5 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в онкологическом центре в Махачкале, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
"В 19.14 мск ликвидация открытого горения. Площадь - 750 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на проспекте Акушинского, 24 загорелась кровля республиканского онкологического центра. Из горящего здания вывели шесть человек, огонь локализовали на площади 800 квадратных метров.
К ликвидации последствий пожара были привлечены 34 человека и девять единиц техники.
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