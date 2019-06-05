В Махачкале ликвидировали пожар в онкоцентре

МАХАЧКАЛА, 5 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в онкологическом центре в Махачкале, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"В 19.14 мск ликвидация открытого горения. Площадь - 750 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на проспекте Акушинского, 24 загорелась кровля республиканского онкологического центра. Из горящего здания вывели шесть человек, огонь локализовали на площади 800 квадратных метров.