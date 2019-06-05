Россия и Китай подчеркнули необходимость защиты сотрудничества с Ираном

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай подчеркивают необходимость защиты взаимовыгодного экономического сотрудничества с Ираном, выступают против односторонних санкций под предлогом собственного национального законодательства, говорится в заявлении лидеров стран по итогам переговоров в Москве.

Стороны, как отмечается в тексте документа, дают высокую оценку неукоснительному и неоднократно подтвержденному МАГАТЭ выполнению иранской стороной всех соответствующих требований СВПД и ожидают такого же внимательного и ответственного отношения к своим обязательствам со стороны стран-участниц СВПД, с тем чтобы те высокие цели, ради которых заключались договоренности, были своевременно и в полной мере достигнуты.

"Подчеркивают необходимость защищать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Ираном, вновь решительно выступают против введения любыми государствами односторонних санкций под предлогом собственного национального законодательства и экстерриториального применения национальной юрисдикции", - говорится в заявлении.