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РИА Новости

Россия и Китай обеспокоены разрушением системы контроля над вооружениями

Вчера, 19:01
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. РФ и Китай обеспокоены действиями стран, которые из собственной выгоды разрушают принципы контроля над вооружениями, бесцеремонно уничтожая механизмы, работающие на поддержание стабильности, говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам переговоров в Москве.
"Россия и Китай с тревогой отмечают крайне опасные действия отдельных государств, которые, исходя из собственной геополитической и даже коммерческой выгоды, разрушают или изменяют под свои нужды существующую архитектуру контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ)", - говорится в документе.
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Стороны отмечают, что в стремлении к стратегическому преимуществу в военной сфере, в намерении обеспечить "абсолютную безопасность" и ради обретения ничем не ограниченных возможностей военно-политического давления на оппонентов "такими государствами бесцеремонно уничтожаются механизмы, работающие на поддержание стабильности".
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