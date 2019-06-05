Россия и Китай обеспокоены разрушением системы контроля над вооружениями

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. РФ и Китай обеспокоены действиями стран, которые из собственной выгоды разрушают принципы контроля над вооружениями, бесцеремонно уничтожая механизмы, работающие на поддержание стабильности, говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам переговоров в Москве.

"Россия и Китай с тревогой отмечают крайне опасные действия отдельных государств, которые, исходя из собственной геополитической и даже коммерческой выгоды, разрушают или изменяют под свои нужды существующую архитектуру контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ)", - говорится в документе.