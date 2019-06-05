Россия и Китай учредят новые форматы межрегионального сотрудничества

"Сегодня мы с председателем КНР договорились об учреждении еще двух форматов межрегионального сотрудничества между ЦФО России и Севером Китая, а также между нашим Северо-Западным федеральным округом и приморскими провинциями юго-востока КНР", - сказал Путин.