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РИА Новости

Россия и Китай учредят новые форматы межрегионального сотрудничества

Вчера, 18:47
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай договорились об учреждении еще двух форматов межрегионального сотрудничества между Центральным федеральным округом России и Севером Китая, а также между Северо-Западным федеральным округом и приморскими провинциями юго-востока КНР, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.
"Сегодня мы с председателем КНР договорились об учреждении еще двух форматов межрегионального сотрудничества между ЦФО России и Севером Китая, а также между нашим Северо-Западным федеральным округом и приморскими провинциями юго-востока КНР", - сказал Путин.
По его словам, особое значение придается укреплению прямых связей между субъектами РФ и провинциями Китая.
"Успешно проходят годы межрегионального сотрудничества. Давно и эффективно работает Совет "Волга-Янцзы" с участием Приволжского федерального округа и провинцией Верхнего и Среднего течения Янцзы", - добавил президент РФ.
В среду в Москве прошли переговоры лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
Вчера, 18:34
О чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин
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