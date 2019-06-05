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РИА Новости

Дипломат посольства представит Россию на памятных мероприятиях в Нормандии

Вчера, 18:47
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Приглашение на памятные мероприятия в Нормандии по форме и содержанию не предполагало направление официальной делегации из Москвы, Россия будет представлена дипломатом посольства в Париже, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Разумеется, нам известно о завтрашних памятных мероприятиях в Нормандии. Через посольство России во Франции было получено приглашение принять в них участие", - сказал Лавров.
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"По форме и содержанию оно не предполагало, однако, направление официальной делегации из Москвы. Российская сторона будет представлена дипломатом нашего посольства в Париже", - добавил он.
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Сергей ЛавровМИД РФФранцияВ мире
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