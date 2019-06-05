Дипломат посольства представит Россию на памятных мероприятиях в Нормандии

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Приглашение на памятные мероприятия в Нормандии по форме и содержанию не предполагало направление официальной делегации из Москвы, Россия будет представлена дипломатом посольства в Париже, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Разумеется, нам известно о завтрашних памятных мероприятиях в Нормандии. Через посольство России во Франции было получено приглашение принять в них участие", - сказал Лавров.
3 июня, 08:00Долгожданное открытие Второго фронта
"По форме и содержанию оно не предполагало, однако, направление официальной делегации из Москвы. Российская сторона будет представлена дипломатом нашего посольства в Париже", - добавил он.