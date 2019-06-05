Россия и Китай отметили необходимость содействовать восстановлению Сирии

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай отмечают срочную необходимость содействия в восстановлении Сирии, включая разминирование, важность скорейшего возвращения беженцев, говорится в заявлении лидеров двух стран.
Как отмечается в тексте принятого документа, РФ и КНР акцентируют внимание на необходимости решения сирийской проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами, выступлении за скорейшее начало работы Конституционного комитета.
"Россия и Китай приветствуют усилия государств-гарантов Астанинского процесса, направленные на улучшение положения в Сирии, подтверждают необходимость борьбы со всеми террористическими организациями на территории Сирии, в том числе включенными в списки террористических организаций по решению Совета Безопасности ООН, подчеркивают срочную необходимость оказания содействия Сирии в ее восстановлении, включая разминирование, и желание укрепить диалог и координацию по данному вопросу, отмечают важность скорейшего возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии", - говорится в заявлении.