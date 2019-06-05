Россия и Китай отметили необходимость содействовать восстановлению Сирии

"Россия и Китай приветствуют усилия государств-гарантов Астанинского процесса, направленные на улучшение положения в Сирии, подтверждают необходимость борьбы со всеми террористическими организациями на территории Сирии, в том числе включенными в списки террористических организаций по решению Совета Безопасности ООН, подчеркивают срочную необходимость оказания содействия Сирии в ее восстановлении, включая разминирование, и желание укрепить диалог и координацию по данному вопросу, отмечают важность скорейшего возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии", - говорится в заявлении.