Россия и Китай выступают за сохранение диалога между США и КНДР

"Стороны приветствуют значительные перемены к лучшему, которые происходят на Корейском полуострове, начиная с 2018 года, и позитивно оценивают усилия всех причастных к этому сторон. Стороны исходят из понимания того, что для решения проблем Корейского полуострова политическим путем необходимо придерживаться установки на денуклеаризацию в обмен на безопасность и развитие, применять комплексный и сбалансированный подход для снятия озабоченностей всех сторон, осуществлять параллельное продвижение по пути денуклеаризации и создания механизма мира на Корейском полуострове", - говорится в заявлении.