Россия и Китай выступают за сохранение диалога между США и КНДР

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай выступают за сохранение диалога между КНДР и США, поддерживают их шаги навстречу друг другу, говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам переговоров в Москве.
В тексте документа отмечается, что стороны заявляют о необходимости твердо придерживаться целей денуклеаризации Корейского полуострова, подчеркивая, что диалог и консультации являются единственным эффективным путем решения проблем полуострова.
"Стороны приветствуют значительные перемены к лучшему, которые происходят на Корейском полуострове, начиная с 2018 года, и позитивно оценивают усилия всех причастных к этому сторон. Стороны исходят из понимания того, что для решения проблем Корейского полуострова политическим путем необходимо придерживаться установки на денуклеаризацию в обмен на безопасность и развитие, применять комплексный и сбалансированный подход для снятия озабоченностей всех сторон, осуществлять параллельное продвижение по пути денуклеаризации и создания механизма мира на Корейском полуострове", - говорится в заявлении.
РФ и КНР также заявили о необходимости выступать за сохранение диалога между КНДР и США, поддерживать их шаги навстречу друг другу, содействовать поступательному развитию переговорного процесса между ними, оказывать поддержку КНДР и республике Корея в их стремлении улучшить свои взаимоотношения, продолжать содействовать процессу примирения и сотрудничеству между ними.
"Россия и Китай продолжат прилагать конструктивные усилия для политического урегулирования проблем Корейского полуострова, создания в регионе механизма достижения мира и безопасности, готовы содействовать тому, чтобы в этом процессе должную положительную роль сыграл Совет Безопасности ООН", - отмечается в документе.