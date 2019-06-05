Россия и КНР заявили о приверженности соглашению по ядерной программе Ирана

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай сохраняют приверженность полному осуществлению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.

"Сохраняем приверженность полному осуществлению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сказал он.

Глава российского государства добавил, что также подтверждено намерение и далее наращивать взаимодействие России и Китая в рамках ООН, ШОС, БРИКС, G20, АТЭС и других площадок.