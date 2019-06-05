Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T18:30Z
https://ria.ru/20190605/1555296044.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155529/42/1555294203_0:492:2649:1982_1036x0_80_0_0_4b2182bfe87b928c359dc88134edf5e7.jpg
РИА Новости

Россия и КНР заявили о приверженности соглашению по ядерной программе Ирана

Вчера, 18:30
703
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Китай сохраняют приверженность полному осуществлению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.
"Сохраняем приверженность полному осуществлению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сказал он.
Глава российского государства добавил, что также подтверждено намерение и далее наращивать взаимодействие России и Китая в рамках ООН, ШОС, БРИКС, G20, АТЭС и других площадок.
21000020
Обсудить 1
Си ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссияИранВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Си Цзиньпин назвал Владимира Путина самым близким другом
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
Россия и Китай заявили о приверженности системе контроля над вооружениями
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Россия и Китай подчеркнули необходимость защиты сотрудничества с Ираном
Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о смерти российского "имперского проекта"
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле
Россия и Китай отметили необходимость содействовать восстановлению Сирии
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле
Россия и Китай продолжат сотрудничество по Сирии, КНДР и Венесуэле
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем в Кремле
Россия и Китай выступают за сохранение диалога между США и КНДР
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии официальной встречи глав делегаций стран-участников второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине. 27 апреля 2019
Россия и Китай осудили возможные планы США провести ядерные испытания
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Россия и Китай учредят новые форматы межрегионального сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем в Кремле. 5 июня 2019
Путин заявил об общих позициях России и Китая по корейской проблеме
МТС и Huawei договорились о развитии 5G в России
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
Лавров рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского
Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019
Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от "холодной войны"
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле
Россия и Китай обеспокоены разрушением системы контроля над вооружениями
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:44Выплаты клиентам банка "Взаимодействие" начнутся не позже 20 июня
06:42Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
06:39Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
Лента новостейМолния