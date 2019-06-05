Путин заявил об общих позициях России и Китая по корейской проблеме

"Подчеркну, что у наших стран совпадающие оценки ситуации вокруг Корейского полуострова, реализуется совместная дорожная карта урегулирования. Исходим из того, что альтернативы мирному политико-дипломатическому разрешению проблемы региона, включая ядерную, нет и быть не может", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.