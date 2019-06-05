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РИА Новости

Путин заявил об общих позициях России и Китая по корейской проблеме

Вчера, 18:02
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем в Кремле. 5 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Позиции России и Китая по урегулированию на Корейском полуострове совпадают, альтернативы мирному процессу нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подчеркну, что у наших стран совпадающие оценки ситуации вокруг Корейского полуострова, реализуется совместная дорожная карта урегулирования. Исходим из того, что альтернативы мирному политико-дипломатическому разрешению проблемы региона, включая ядерную, нет и быть не может", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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"Будем продолжать взаимодействие с китайскими партнерами по снижению напряжённости на полуострове, укреплению безопасности в северо-восточной Азии в целом", - добавил российский президент.
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