Путин заявил об общих позициях России и Китая по корейской проблеме

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Позиции России и Китая по урегулированию на Корейском полуострове совпадают, альтернативы мирному процессу нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подчеркну, что у наших стран совпадающие оценки ситуации вокруг Корейского полуострова, реализуется совместная дорожная карта урегулирования. Исходим из того, что альтернативы мирному политико-дипломатическому разрешению проблемы региона, включая ядерную, нет и быть не может", - сказал Путин по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.
25 февраля, 08:26Лавров отметил сдвиги в решении проблемы Корейского полуострова
"Будем продолжать взаимодействие с китайскими партнерами по снижению напряжённости на полуострове, укреплению безопасности в северо-восточной Азии в целом", - добавил российский президент.