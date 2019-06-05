В ДНР отметили заинтересованность Киева в диалоге по Донбассу

ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Новые представители Киева на переговорах в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе на встрече в среду продемонстрировали желание начать "конструктивное взаимодействие", сообщила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Первое после выборов президента на Украине заседание контактной группы прошло в среду в Минске. Ранее президент Владимир Зеленский вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кучма, которому в августе 2018 года исполнилось 80 лет, был представителем Киева на переговорах в Минске до октября прошлого года.