В ДНР отметили заинтересованность Киева в диалоге по Донбассу

ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Новые представители Киева на переговорах в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе на встрече в среду продемонстрировали желание начать "конструктивное взаимодействие", сообщила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Первое после выборов президента на Украине заседание контактной группы прошло в среду в Минске. Ранее президент Владимир Зеленский вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кучма, которому в августе 2018 года исполнилось 80 лет, был представителем Киева на переговорах в Минске до октября прошлого года.
"Мы приветствуем усилия украинской стороны в своего рода перезагрузке команды своих официальных представителей, с которыми сегодня обменялись мнениями и позициями по важнейшим вопросам повесток всех рабочих групп", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Никонорова отметила, что представители Украины "демонстрировали желание начать конструктивное взаимодействие".
"Хотелось бы, чтобы в этот раз позитивные заявления начали наконец-то воплощаться на практике", – добавила полпред ДНР.