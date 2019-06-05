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РИА Новости

В ДНР отметили заинтересованность Киева в диалоге по Донбассу

Вчера, 17:58
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Новые представители Киева на переговорах в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе на встрече в среду продемонстрировали желание начать "конструктивное взаимодействие", сообщила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Первое после выборов президента на Украине заседание контактной группы прошло в среду в Минске. Ранее президент Владимир Зеленский вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кучма, которому в августе 2018 года исполнилось 80 лет, был представителем Киева на переговорах в Минске до октября прошлого года.
Полномочный представитель РФ Борис Грызлов после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
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"Мы приветствуем усилия украинской стороны в своего рода перезагрузке команды своих официальных представителей, с которыми сегодня обменялись мнениями и позициями по важнейшим вопросам повесток всех рабочих групп", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Никонорова отметила, что представители Украины "демонстрировали желание начать конструктивное взаимодействие".
"Хотелось бы, чтобы в этот раз позитивные заявления начали наконец-то воплощаться на практике", – добавила полпред ДНР.
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