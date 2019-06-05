Сквозь водные преграды и огневые засады: борьба за краповый берет

Испытания проводили на базе учебного центра "Горный" 3—5 июня.
Испытания проводили на базе учебного центра "Горный" 3—5 июня.
В первый день кандидаты сдавали нормативы по физической подготовке.
В первый день кандидаты сдавали нормативы по физической подготовке.
На следующий день спецназовцы демонстрировали навыки выполнения нормативов по инженерной, огневой и горной подготовке.
На следующий день спецназовцы демонстрировали навыки выполнения нормативов по инженерной, огневой и горной подготовке.
В заключительный день полсотни военнослужащих вышли на старт 12-километрового марш-броска.
В заключительный день полсотни военнослужащих вышли на старт 12-километрового марш-броска.
Маршрут осложнялся водными преградами, условными зараженными участками местности и огневыми засадами.
Маршрут осложнялся водными преградами, условными зараженными участками местности и огневыми засадами.
Этот этап прошли 19 человек. Далее им предстояла штурмовая полоса, стрельба по мишеням, высотная подготовка и акробатические упражнения.
Этот этап прошли 19 человек. Далее им предстояла штурмовая полоса, стрельба по мишеням, высотная подготовка и акробатические упражнения.
К итоговому этапу – поединкам по рукопашному бою – подошли одиннадцать бойцов.
К итоговому этапу – поединкам по рукопашному бою – подошли одиннадцать бойцов.
Все они успешно прошли заключительное испытание и получили заветные краповые береты.
Все они успешно прошли заключительное испытание и получили заветные краповые береты.
Марш-бросок во время испытаний на право ношения крапового берета.
Марш-бросок во время испытаний на право ношения крапового берета.
Краповый берет — отличительный знак спецназа внутренних войск — был принят в конце 1970-х годов в дивизии имени Дзержинского.
Краповый берет — отличительный знак спецназа внутренних войск — был принят в конце 1970-х годов в дивизии имени Дзержинского.
Еще через 10 лет в войсках появилась традиция проходить специальные испытания на право ношения берета.
Еще через 10 лет в войсках появилась традиция проходить специальные испытания на право ношения берета.
С 1993 году испытания признаны официально, а требования к кандидатам повысились.
С 1993 году испытания признаны официально, а требования к кандидатам повысились.
В 2008 году утверждены единые правила проведения испытаний на право ношения крапового берета.
В 2008 году утверждены единые правила проведения испытаний на право ношения крапового берета.
Церемония вручения краповых беретов на квалификационных испытаниях в Новосибирской области.
Церемония вручения краповых беретов на квалификационных испытаниях в Новосибирской области.