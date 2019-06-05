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РИА Новости

Сквозь водные преграды и огневые засады: борьба за краповый берет

Вчера, 18:36
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В Новосибирской области состоялись квалификационные испытания среди военнослужащих Росгвардии на право носить краповый берет. Штурмовая полоса, марш-бросок и рукопашный бой — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Испытания проводили на базе учебного центра "Горный" 3—5 июня.

Испытания на право ношения крапового берета среди военнослужащих Росгвардии
1 из 14

Испытания проводили на базе учебного центра "Горный" 3—5 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В первый день кандидаты сдавали нормативы по физической подготовке.

Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
2 из 14

В первый день кандидаты сдавали нормативы по физической подготовке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На следующий день спецназовцы демонстрировали навыки выполнения нормативов по инженерной, огневой и горной подготовке.

Огненно-штурмовая полоса во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
3 из 14

На следующий день спецназовцы демонстрировали навыки выполнения нормативов по инженерной, огневой и горной подготовке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В заключительный день полсотни военнослужащих вышли на старт 12-километрового марш-броска.

Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
4 из 14

В заключительный день полсотни военнослужащих вышли на старт 12-километрового марш-броска.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Маршрут осложнялся водными преградами, условными зараженными участками местности и огневыми засадами.

Огненно-штурмовая полоса во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
5 из 14

Маршрут осложнялся водными преградами, условными зараженными участками местности и огневыми засадами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Этот этап прошли 19 человек. Далее им предстояла штурмовая полоса, стрельба по мишеням, высотная подготовка и акробатические упражнения.

Огненно-штурмовая полоса во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
6 из 14

Этот этап прошли 19 человек. Далее им предстояла штурмовая полоса, стрельба по мишеням, высотная подготовка и акробатические упражнения.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

К итоговому этапу – поединкам по рукопашному бою – подошли одиннадцать бойцов.

Огненно-штурмовая полоса на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
7 из 14

К итоговому этапу – поединкам по рукопашному бою – подошли одиннадцать бойцов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Все они успешно прошли заключительное испытание и получили заветные краповые береты.

Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
8 из 14

Все они успешно прошли заключительное испытание и получили заветные краповые береты.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Марш-бросок во время испытаний на право ношения крапового берета.

Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
9 из 14

Марш-бросок во время испытаний на право ношения крапового берета.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Краповый берет — отличительный знак спецназа внутренних войск — был принят в конце 1970-х годов в дивизии имени Дзержинского.

Огненно-штурмовая полоса во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
10 из 14

Краповый берет — отличительный знак спецназа внутренних войск — был принят в конце 1970-х годов в дивизии имени Дзержинского.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Еще через 10 лет в войсках появилась традиция проходить специальные испытания на право ношения берета.

Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
11 из 14

Еще через 10 лет в войсках появилась традиция проходить специальные испытания на право ношения берета.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

С 1993 году испытания признаны официально, а требования к кандидатам повысились.

Рукопашный поединок на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
12 из 14

С 1993 году испытания признаны официально, а требования к кандидатам повысились.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В 2008 году утверждены единые правила проведения испытаний на право ношения крапового берета.

Церемония вручения краповых беретов на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
13 из 14

В 2008 году утверждены единые правила проведения испытаний на право ношения крапового берета.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Церемония вручения краповых беретов на квалификационных испытаниях в Новосибирской области.

Церемония вручения краповых беретов на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
14 из 14

Церемония вручения краповых беретов на квалификационных испытаниях в Новосибирской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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РосгвардияФото
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